Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

Шестая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В третьем раунде россиянин обыграл чеха Далибора Сврчину, занимающего 126-е место в мировом рейтинге.