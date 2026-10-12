Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае
12.10.2026, 14:03
Шестая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В третьем раунде россиянин обыграл чеха Далибора Сврчину, занимающего 126-е место в мировом рейтинге.
Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Следующим соперником Даниила Медведева станет грек Стефанос Циципас, который располагается на 43-й строке классификации ATP. Счет личных встреч — 10:5 в пользу россиянина.
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае составляет $9,4 млн. Действующим победителем является монегаск Валантен Вашро.