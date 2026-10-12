Баррели для избирателей

«Конечно, учитывая, как были настроены российские НПЗ (дизеля у нас производилось в два раза больше, чем для внутренних нужд), получилась ситуация, при которой дизеля на российском рынке стало больше, чем он может поглотить, особенно летнего. Ну куда его девать? Хранить в хранилищах? У нас их не так много. Один из вариантов — действительно возобновить экспорт. Если здесь еще удалось подать это с политической точки зрения как услугу Трампу и в обмен попросить что-то свое, ну, может быть, это совсем даже неплохой вариант. Но на будущее, посмотрим, эта сделка с Трампом может и развалиться».