Баррели для избирателей
Какую выгоду от дизельной сделки получат Россия и США
12.10.2026, 13:59
Дизельная сделка Москвы и Вашингтона выгодна американцам. Так министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News объяснил возможное ослабление антироссийских санкций. По его словам, законопроект сенатора Линдси Грэма этому не препятствует.
0:00
0:00
Выборы в Конгресс все ближе, а политика Трампа все противоречивее. 18 сентября Вашингтон принял законопроект об «адских санкциях» Линдси Грэма. А 9 октября США и Россия неожиданно договорились о поставках российского дизеля на мировой рынок.
До конца 2026 года Москва должна экспортировать 800 тыс. тонн топлива, а затем еще несколько миллионов.
В тот же вечер Россия сняла эмбарго на экспорт дизеля, а США отменили ограничения, которые действовали с 2022 года. При этом российские государственные средства в американских банках остаются заблокированными. Впрочем, даже с учетом новых поставок топлива в России хватит, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:
«Конечно, учитывая, как были настроены российские НПЗ (дизеля у нас производилось в два раза больше, чем для внутренних нужд), получилась ситуация, при которой дизеля на российском рынке стало больше, чем он может поглотить, особенно летнего. Ну куда его девать? Хранить в хранилищах? У нас их не так много. Один из вариантов — действительно возобновить экспорт. Если здесь еще удалось подать это с политической точки зрения как услугу Трампу и в обмен попросить что-то свое, ну, может быть, это совсем даже неплохой вариант. Но на будущее, посмотрим, эта сделка с Трампом может и развалиться».
По словам президента Соединенных Штатов, сделка с Москвой поможет снизить мировые цены на топливо. Дизель действительно подешевел уже на новостях о соглашении. Однако, как отмечает Reuters, на фоне кризиса в Ормузском проливе российские поставки вряд ли заметно повлияют на рынок. Сделку раскритиковали и мировые лидеры, и соратники самого Трампа.
А вот для Москвы соглашение может открыть новые возможности, в том числе за пределами нефтяного рынка. Сотрудничество с США способно сдвинуть с мертвой точки другие затянувшиеся переговоры, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:
«Возникает определенная конкуренция за российские углеводороды с Индией и Китаем. Более того, это сигнал Китаю, что Россия может договариваться с Соединенными Штатами и торговать с ними, а значит, нужно уже сейчас договариваться о тех экономических проектах, которые давно обсуждаются, в частности „Сила Сибири-2“ или „Сила Байкала“.
Китай очень внимательно следит за взаимоотношениями России и Соединенных Штатов, и такие договоренности, конечно, будут его пугать и подталкивать к тому, чтобы он все-таки быстрее заключил ряд контрактов с Москвой».
Впрочем, и сама сделка, и потенциальная политическая выгода Трампа очень эфемерны, отмечает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:
«Говорить о сделке можно было бы, если бы здесь была третья сторона и Трамп смог убедить Украину прекратить удары по НПЗ. Пока риск сохраняется, ни Россия, ни США не могут гарантировать никакие объемы поставок. То, что Трамп услышал, это просто постепенный выход на естественный уровень экспорта, который зависит от многих обстоятельств, прежде всего от состояния НПЗ. Сейчас 300 тыс. тонн, 500 тыс. тонн в ближайшие недели, а в масштабах текущего дефицита это капля в море. Тем более что эти объемы, я даже не верю, что до выборов в Конгресс успеют дойти до АЗС».
Между тем, по подсчетам Управления энергетической информации США, за год дизель в Америке подорожал на 70%, до $6 за галлон. И, судя по реакции американцев на сделку, ценник на АЗС волнует избирателей сильнее, чем очередное обещание президента.