Главные новости за неделю 5–11 октября. Кубань, Крым, Адыгея
11.10.2026, 20:06
Евгений Наумов досрочно сложил полномочия мэра Краснодара. Исполняющим обязанности главы кубанской столицы гордума назначила его первого зама, ранее курировавшего финансово-экономический блок администрации, Дмитрия Васильева.
Суд приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам строгого режима по делу о взятках. Его жена Янина получила девять лет лишения свободы.
Суд в Сочи заключил под стражу бывшего депутата Андрея Дорошенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он вместе с иными лицами проходит по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автодорог края, через Союз дорожников Кубани и некоммерческий фонд.
Танкер Aframax Rio, ходивший под флагом Либерии, сгорел в у берегов Сочи после того, как был атакован безэкипажными катерами ВСУ. Власти заявили об отсутствии разлива нефти. Танкер отбуксировали в безопасное место, установив вокруг судна боновые заграждения и сформировав резерв сорбента.
Правительство России направит 10,7 млрд руб. из резервного фонда на поддержку аэропортов центральных и южных регионов, ограничивших обслуживание гражданских рейсов, для частичного покрытия операционных расходов и обслуживания кредитов за период с июля 2025 года по июнь 2026 года. Ограничения затронули, в частности, аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя и Элисты.
В Ялте бывших сотрудников городского управления МВД приговорили к длительным тюремным срокам за организацию незаконной миграции. Суд установил, что фигуранты фиктивно поставили на учет более 90 иностранцев, получив за это свыше 1,4 млн руб. в качестве взяток.
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Краснодарском крае выросло на 5,4%, до 13,5 тыс. При этом рост отрасли замедлился.
Эксперт в сфере социально-экономического развития регионов, доктор экономических наук, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич встретилась с сообществом предпринимателей юга России. На основе данных Росстата профессор высказала свое видение происходящих процессов и прогнозы относительно перспектив развития экономики южных регионов.
В результате ночной атаки на Сочи фрагменты беспилотника упали на территории местного аэропорта. В одном из административных зданий возник пожар, который удалось оперативно потушить.