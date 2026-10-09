В Ялте экс-полицейских приговорили к 18 годам колонии за организацию незаконной миграции
09.10.2026, 16:00
В Ялте бывших должностных лиц городского управления МВД России приговорили к 17 годам и 18 годам 6 месяцам лишения свободы по делу об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет и получении взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Ялты, поддержавшей государственное обвинение.
Суд установил, что один из подсудимых, работая в правоохранительных органах, создал преступное сообщество, участники которого обеспечивали незаконную миграцию иностранных граждан.
В ходе преступной деятельности фигуранты фиктивно поставили на миграционный учет по месту пребывания в России более 90 иностранцев. За незаконные действия они получили свыше 1,4 млн руб. в качестве взяток.
Бывших сотрудников полиции признали виновными в создании преступного сообщества, организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания в России и получении взяток.
Деятельность обвиняемых пресекли в результате взаимодействия УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, Главного управления собственной безопасности МВД России и ОРЧ СБ МВД по Республике Крым.
Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет и 18 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.