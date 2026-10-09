В Ялте экс-полицейских приговорили к 18 годам колонии за организацию незаконной миграции

В Ялте бывших должностных лиц городского управления МВД России приговорили к 17 годам и 18 годам 6 месяцам лишения свободы по делу об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет и получении взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Ялты, поддержавшей государственное обвинение.