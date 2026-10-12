ВЦИОМ сообщил о сбое в работе сайта и базы данных
12.10.2026, 10:27
Сайт и база данных аналитического центра ВЦИОМ могут работать с перебоями или не открываться из-за технических неполадок на стороне провайдера. Об этом сообщила пресс-служба центра в Telegram-канале.
По данным ВЦИОМа, специалисты центра уже разбираются с проблемой и делают «все возможное (и невозможное)», чтобы вернуть доступ к аналитическим данным в ближайшее время. В организации пообещали уведомить пользователей о восстановлении работы платформ.
На прошлой неделе произошел масштабный сбой в работе российских интернет-сервисов после атаки на дата-центры «Яндекса». В частности, неполадки возникли в работе «Алисы», «Яндекс Поиска», «Яндекс Карт» и «Яндекс Такси». О сбоях также сообщали в «Магните», «Ленте», «Циане» и «М.Видео».