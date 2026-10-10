Число закрытий кафе и ресторанов на Кубани за девять месяцев выросло на 36%

Основа отрасли в регионе — рестораны: их 10 819, или 80% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 481 больше (+4,65%). Быстрее всего растет число кафе: +9,81%, до 2094. Баров прибавилось 3,57%, их теперь 610. Во всех трех сегментах рост медленнее прошлогоднего. В 2025 году за девять месяцев число ресторанов выросло на 5,71%, кафе — на 10,68%, баров — на 6,15%.