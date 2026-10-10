Число закрытий кафе и ресторанов на Кубани за девять месяцев выросло на 36%
10.10.2026, 07:56
За девять месяцев 2026 года число предприятий общественного питания в Краснодарском крае выросло на 5,4%, до 13,5 тыс. При этом рост отрасли замедлился. Ликвидаций стало больше на 35,9% год к году, а регистраций — только на 12,2%. Такие данные приводятся в исследовании «Контур.Фокуса», которое есть в распоряжении «Ъ-Кубань».
С 1 января по 1 октября 2026 года число юрлиц и ИП, для которых общепит — основной вид деятельности, увеличилось в крае на 689, до 13 523. За тот же период 2025 года прирост был больше — 772 предприятия, или 6,45%.
Основа отрасли в регионе — рестораны: их 10 819, или 80% всех предприятий. С начала года ресторанов стало на 481 больше (+4,65%). Быстрее всего растет число кафе: +9,81%, до 2094. Баров прибавилось 3,57%, их теперь 610. Во всех трех сегментах рост медленнее прошлогоднего. В 2025 году за девять месяцев число ресторанов выросло на 5,71%, кафе — на 10,68%, баров — на 6,15%.
В январе—сентябре 2026 года в крае зарегистрировали 2677 новых предприятий общепита против 2385 годом ранее. Сильнее всего выросло число регистраций кафе: на 23%, до 577. Ресторанов открылось на 10,9% больше — 1989. Баров, наоборот, зарегистрировали почти на 10% меньше — 111.
Однако закрытий становится больше быстрее, чем открытий. За девять месяцев ликвидировано 2167 предприятий, на 35,9% больше, чем годом ранее (1595). Быстрее всего росло число закрытий кафе: на 63,8%, до 462. Ресторанов ликвидировано на треть больше — 1634, баров — на 21,6% больше (107).
В итоге в 2026 году на каждые 100 новых заведений пришлось около 81 закрытого, а годом ранее — 67. Тяжелее всего барам: на 111 новых баров пришлось 107 закрытых.