Овечкин повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии в НХЛ
12.10.2026, 09:52
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил собственный антирекорд и не забил ни разу в первых четырех матчах сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он не сумел отличиться во встречах против «Каролины», «Тампы», «Питтсбурга» и «Рейнджерс». Подобный старт случался в карьере российского форварда трижды: в сезонах 2012/13, 2023/24 и 2025/26. В каждом из них Овечкин прерывал антирекордную серию именно в пятой игре.
Пятый матч между командами «Вашингтон Кэпиталс» и «Сиэтл Кракен» завершился в ночь на 12 октября. На 17-й минуте российский форвард забил первый гол со старта сезона. Для Александра Овечкина это стало 930-й шайбой в карьере — с этого момента он считается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
Александр Овечкин дебютировал за «Вашингтон Кэпиталс» в 2005 году. В 2018 году, будучи в составе команды, он стал обладателем Кубка Стэнли. Летом 2026 года нападающий подписал с «Вашингтон Кэпиталс» однолетний контракт на сумму $4,2 млн. Сезон-2026/27 станет для него последним в карьере НХЛ.