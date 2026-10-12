Овечкин повторил собственный антирекорд по продолжительности сухой серии в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил собственный антирекорд и не забил ни разу в первых четырех матчах сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он не сумел отличиться во встречах против «Каролины», «Тампы», «Питтсбурга» и «Рейнджерс». Подобный старт случался в карьере российского форварда трижды: в сезонах 2012/13, 2023/24 и 2025/26. В каждом из них Овечкин прерывал антирекордную серию именно в пятой игре.