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«Магнит» выплатил купонный доход по облигациям на 1,07 млрд рублей

Ритейлер ПАО «Магнит» исполнил обязательства перед держателями долговых бумаг, выплатив купонный доход по биржевым облигациям серии БО-006Р-01. Общая сумма перечислений составила 1,07 млрд руб. Об этом сообщается в материалах, размещенных в центре раскрытия корпоративной информации.

Выплата в размере 12,62 рубля на одну ценную бумагу была произведена 25 сентября в безналичном порядке. Согласно сообщению эмитента, средства выплачены в полном объеме (100% от обязательств) без учета налогов и иных удержаний.

Выплата покрывает 11-й купонный период, который длился с 26 августа по 25 сентября 2026 года. Облигации объемом 85 млн штук были размещены в октябре 2025 года в рамках программы серии 006Р. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-60525-P-006P, международный код (ISIN) — RU000A10EDW8. Дата исполнения обязательств по выплате была установлена на 25 сентября 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Уставный капитал общества — 1 млн руб. Генеральный директор — Евгений Случевский. Акционерами являются ООО «Магнит Альянс» — 29,67%, ООО «Марафон Ритейл» — 26,66% и еще семь акционеров с долей менее 0,001%. Выручка за первый квартал 2026 года — 103 млн руб., чистая прибыль — 691,1 млн руб., кредиторская задолженность на 30 июня — 5 млрд руб.

АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Уставный капитал — 100 млн руб. Генеральный директор — Анна Мелешина. Владелец уставного капитала АО — ПАО «Магнит». Выручка «Тандера» за 2025 год составила 3 трлн руб., убыток — 22,5 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на 31 декабря 2025 года составляла почти 300 млрд руб., дебиторская — 185,5 млрд руб.

В мае текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с максимального уровня AAA до AA+. Как следует из документа на сайте агентства, решение связано с существенным ростом долговой нагрузки компании и расходов на ее обслуживание. При этом в самом ритейлере сообщили тогда об устойчивости финансового положения, объяснив динамику показателей масштабной инвестпрограммой.

Тат Гаспарян

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