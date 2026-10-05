Бывшего мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам по делу о взятках

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взяток на 248 млн руб. Об этом из зала суда передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд также назначил господину Копайгородскому штраф в размере 500 млн руб. и запретил ему в течение 14,5 года занимать руководящие должности на государственной службе. Кроме того, суд лишил его медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ходе прений сторон прокуратура просила назначить бывшему мэру 21 год лишения свободы.

Жена экс-мэра Янина Копайгородская приговорена к девяти годам лишения свободы. Решение вынесла судья Олеся Менделеева.

Вячеслав Рыжков