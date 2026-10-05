Глава Краснодара Наумов прокомментировал уход с должности

Евгений Наумов в своем Telegram-канале подтвердил ранее появившиеся сообщения о досрочном сложении полномочий главы Краснодара. В обращении к жителям города он поблагодарил их за поддержку и критику, а также губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, депутатов городской думы, региональных и федеральных коллег за совместную работу.

По словам господина Наумова, за время его работы в городе открывались новые школы и детские сады, благоустраивались общественные пространства, обновлялся общественный транспорт и модернизировалась коммунальная инфраструктура. Также была запущена программа развития улично-дорожной сети «25/35». «Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше»,— отметил он, выразив уверенность, что Краснодар ждет новых достижений.

Евгений Наумов занимал пост главы Краснодара с ноября 2022 года. 5 октября городская дума приняла решение о досрочном прекращении его полномочий. Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы Краснодара.

Вячеслав Рыжков