Исполнять обязанности главы Краснодара будет Дмитрий Васильев

Исполнять обязанности главы Краснодара временно будет первый заместитель главы города Дмитрий Васильев. Об этом стало известно на внеочередном заседании городской думы 5 октября после досрочного сложения полномочий Евгением Наумовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

До назначения господин Васильев курировал финансово-экономический блок администрации, включая вопросы экономики, финансов, цен и тарифов, муниципальных закупок, инвестиций и предпринимательства. В январе 2024 года он был назначен первым заместителем главы Краснодара. Дмитрий Васильев родился 24 июля 1983 года в Краснодаре, в 2006 году окончил экономический факультет Кубанского государственного университета. На муниципальной службе работает с 2005 года. В 2017 году был назначен начальником управления цен и тарифов администрации Краснодара.

Евгений Наумов занимал пост главы Краснодара с ноября 2022 года. 5 октября депутаты городской думы приняли решение о досрочном прекращении его полномочий.

Вячеслав Рыжков