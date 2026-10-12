Суд на Кубани приговорил отца и дочь к 18 и семи годам колонии за госизмену
12.10.2026, 10:29
Жителя Краснодарского края Дмитрия Мишанина и его 19-летнюю дочь Ольгу Мишанину признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали украинской стороне сведения о российских военнослужащих. Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы, его дочери — семь, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ЦОС, Дмитрий и Ольга Мишанины установили контакт с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав подразделений ВСУ. Отец и дочь вели «пособническую деятельность в интересах противника», в том числе передавая украинской стороне информацию об объектах вооруженных сил РФ. Они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против России, утверждает ФСБ.
Оба были задержаны в Сочи при попытке выехать за рубеж. СКР возбудил дела по ст. 275 (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК. Приговор вынес Южный окружной военный суд. По его решению Мишанин будет отбывать первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в колонии строгого режима. Его дочь будет отбывать приговор в колонии общего режима.