Суд на Кубани приговорил отца и дочь к 18 и семи годам колонии за госизмену

Оба были задержаны в Сочи при попытке выехать за рубеж. СКР возбудил дела по ст. 275 (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК. Приговор вынес Южный окружной военный суд. По его решению Мишанин будет отбывать первые пять лет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в колонии строгого режима. Его дочь будет отбывать приговор в колонии общего режима.