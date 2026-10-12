«Ради этого Вашингтон готов пойти на любые меры»

Одним словом, вероятность импичмента в случае победы демократов возрастает. Прогнозы относительно того, что будет дальше, дело неблагодарное, особенно если учитывать указанную выше специфику работы Дональда Трампа и его способность переворачивать все с ног на голову. Между тем ситуация на Ближнем Востоке явно далека от идеала. Никакого мира нет и близко. Цены на нефть остаются высокими, и очень сложно сказать, насколько российский дизель поможет американским фермерам. Трамп, наверное, понимает неоднозначность ситуации, поэтому ставка делается на то, что, мол, смотрите, я о вас забочусь и даже не боюсь негативных последствий. Не факт, что электорат это оценит. При этом высока вероятность, что до 3 ноября, то есть до американских выборов, произойдет немало других интересных событий. В том числе нельзя исключать даже подвижек к миру.