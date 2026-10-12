«Ради этого Вашингтон готов пойти на любые меры»
Дмитрий Дризе — о российском дизеле для США и промежуточных выборах в Конгресс
12.10.2026, 10:01
Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о поставках отечественного топлива в США и на мировые рынки. Этот шаг главы Белого дома привел к новому ухудшению отношений Трампа и Владимира Зеленского. В Кремле заявили, что не собираются менять тактику в отношении Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что до американских выборов возможны новые сенсации.
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9 октября поздно вечером по московскому времени состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его итогам относительно неожиданно объявили, что Россия немедленно отправит на американский и мировой рынки 300 тыс. тонн дизельного топлива, а в перспективе цифра может вырасти до без малого 5 млн тонн.
Правда, есть поправка: все зависит от ситуации на отечественных НПЗ. Минфин США тем временем оперативно вывел российский дизель из-под санкций. 47-й президент Соединенных Штатов в своем стиле заявил, что провел прекрасный разговор с российским коллегой и что теперь рядовые американцы увидят позитивные изменения на заправках.
То есть Америка и её граждане превыше всего, особенно перед промежуточными выборами в Конгресс.
Ради этого Вашингтон готов пойти на любые меры.
Примечательно, что в эти дни в Майами находилась высокая украинская делегация, которая вела напряженные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. А до этого там же побывали и европейцы. Настрой вроде бы был позитивным. Тем не менее в итоге гостям объявили, что, поскольку Зеленскому неоднократно предлагалось прекратить удары по российским нефтезаводам, сделка заключается без учета позиции Киева. При этом указанное требование остается в силе. Украинское руководство отреагировало крайне негативно, Зеленский требование отверг. Трамп со своей стороны заявил, что Украине нужен новый президент. Их отношения вновь ухудшились, а может быть, они и не улучшались. Очень похоже, что и Старый Свет продолжает пребывать в большом шоке от происходящего.
Хотя, наверное, к политическому стилю американского лидера можно было бы уже привыкнуть. В Кремле же заявили, что предпосылки для возобновления переговоров с Киевом еще не созрели и никаких планов относительно изменений военной составляющей нет.
Теперь главный вопрос звучит так: готов ли Белый дом всерьез надавить на Зеленского, в первую очередь свернуть поставки оружия и разведданных.
И второй момент, не менее важный, это выборы в Конгресс. Ситуация может разом измениться в случае поражения Республиканской партии, а такой вариант по-прежнему не исключен. В самих США тоже много недовольных поступками действующего лидера. Естественно, что сдачу Украины и дружбу с Москвой противники используют как козырь в борьбе с Трампом.
Одним словом, вероятность импичмента в случае победы демократов возрастает. Прогнозы относительно того, что будет дальше, дело неблагодарное, особенно если учитывать указанную выше специфику работы Дональда Трампа и его способность переворачивать все с ног на голову. Между тем ситуация на Ближнем Востоке явно далека от идеала. Никакого мира нет и близко. Цены на нефть остаются высокими, и очень сложно сказать, насколько российский дизель поможет американским фермерам. Трамп, наверное, понимает неоднозначность ситуации, поэтому ставка делается на то, что, мол, смотрите, я о вас забочусь и даже не боюсь негативных последствий. Не факт, что электорат это оценит. При этом высока вероятность, что до 3 ноября, то есть до американских выборов, произойдет немало других интересных событий. В том числе нельзя исключать даже подвижек к миру.