Песков заявил о сокращении ударного потенциала Украины
12.10.2026, 09:58
Ударный потенциал Украины сокращается «изо дня в день», утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он связал это в том числе с ударами российской армии по местам производства ракет и беспилотников на Украине.
«Наши вооруженные силы наносят в свою очередь удары по местам хранения компонентов, по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников. Тем самым, собственно, происходит сокращение ударного потенциала киевского режима»,— пояснил «РИА Новости» представитель президента.
В сентябре Владимир Путин сообщал, что Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. Кремль говорил, что Россия продолжает СВО из-за отсутствия здравых голосов на Западе. 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. На какой срок оно устанавливается, он не уточнял. По данным Axios, российские власти пока не давали согласия на это.