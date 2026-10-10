«Середнячки по темпу падения»

Во время встречи поговорили и о разнице цен между первичкой и вторичкой. Как отметила профессор, в какой-то момент дельта между ними достигла 40%. Но когда власти закрыли льготную ипотеку, она начала снижаться до 30%, а кое-где и до 20%. Разрешили брать льготную ипотеку на вторичку — покупатель пошел в этом сегмент. Затем произошел рывок семейной ипотеки, и разрыв снова вырос. Сейчас семейную ипотеку придавили ограничения по правилам выдачи. Как предполагает эксперт, дельта между первичкой и вторичкой снова должна сократиться. Но это не линейный процесс, соотношение зависит от многих факторов. Серьезного возврата к льготной ипотеке в условиях текущего бюджета эксперт не ожидает.