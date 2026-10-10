«Середнячки по темпу падения»
Профессор МГУ Наталья Зубаревич обсудила с кубанскими предпринимателями ситуацию в экономике
10.10.2026, 16:59
Эксперт в сфере социально-экономического развития регионов, доктор экономических наук, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич встретилась с сообществом предпринимателей юга России. Мероприятие организовал краснодарский филиал инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций». Разговор был посвящен анализу ситуации в экономике южных регионов в контексте страны. На основе данных Росстата профессор высказала свое видение происходящих процессов и прогнозы относительно перспектив развития ситуации. Основные тезисы, озвученные на встрече — в материале «Ъ-Кубань».
В 2026-м российская экономика начала движение вниз, длительность кризиса пока неясна. Ссылаясь на мнение коллег-макроэкономистов, Наталья Зубаревич предположила, что тренд на падение в 2027-м продолжится, возможно, переходя в стагнацию. Выход из нее ранее 2028 года, по оценке эксперта, пока не просматривается. При этом, уточняет эксперт, многое будет зависеть от внеэкономических обстоятельств, которые сегодня непрогнозируемы.
По оценкам экономиста, Ростов и Краснодар забирают почти 60% всех инвестиций на Юге. В 2024 году Краснодарский край фиксировал рост в районе 15%. Но затем динамика начала затухать: 2025-й завершился для Кубани на уровне минус 20%, 2026-й пока в районе минус 10%. На Северный Кавказ инвестиций, кроме бюджетных, практически нет, отмечает Зубаревич.
«Падать еще не перестали. Вы не хуже других. Вы — середнячки по темпу падения», — констатировала Наталья Зубаревич, обращаясь к предпринимателям.
За счет кого вырастет стройка
В российскую стройку идет более половины всех инвестиций. Но в 2025-м на юге (за исключением Крыма) зафиксирован провал: минус 30% по жилищному строительству и около минус 20% по стройке в целом. Это значит, что помимо жилищного начало «сыпаться» и дорожное, отмечает госпожа Зубаревич. В 2026-м спад уже не такой сильный, но продолжается: немного отыграл Ростов, в Краснодарском крае падение замедлилось, но не прекратилось.
Девелоперы Краснодарского края переживают третий год спада. Как считает профессор МГУ, в этой ситуации они оказались потому, что ошибочно рассчитывали на пересмотр решения об отмене льготной ипотеки, отмечает эксперт. Но средства федерального бюджета на покрытие льготного кредитования не могли идти вечно. «Расходы на все эти кредитные истории — примерно 9% затрат федерального бюджета», — напоминает Наталья Зубаревич.
Три года сжатия привели к тому, что Краснодарский край, еще недавно второй после Московской области регион по вводу жилья с долей выше 7%, сейчас не дотягивает и до 6% — около 5,7%. По 2026 году доля будет ближе к 5%, прогнозирует эксперт.
Сектор хорошо рос, во многом на деньгах мигрантов из других регионов, расширял долю. Но сейчас проблемы у покупателей нарастают. Важно понять, за счет кого рынок будет расти дальше, ставит вопрос Зубаревич. То, как себя чувствуют крупные строительные компании, является показателем состояния строительного рынка Кубани и Ростова, где доминирует многоэтажное строительство, считает эксперт.
В Краснодаре цены на первичном рынке жилья стали снижаться. «Если снижение цены помогает продажам, это не страшно. Вопрос — какая маржа остается у девелопера. Если он в плюсе и продает больше, это грамотная сбытовая политика», — считает Наталья Зубаревич.
Во время встречи поговорили и о разнице цен между первичкой и вторичкой. Как отметила профессор, в какой-то момент дельта между ними достигла 40%. Но когда власти закрыли льготную ипотеку, она начала снижаться до 30%, а кое-где и до 20%. Разрешили брать льготную ипотеку на вторичку — покупатель пошел в этом сегмент. Затем произошел рывок семейной ипотеки, и разрыв снова вырос. Сейчас семейную ипотеку придавили ограничения по правилам выдачи. Как предполагает эксперт, дельта между первичкой и вторичкой снова должна сократиться. Но это не линейный процесс, соотношение зависит от многих факторов. Серьезного возврата к льготной ипотеке в условиях текущего бюджета эксперт не ожидает.
Взлеты и падения розницы
Очень неровная ситуация — в розничной торговле. По оценкам госпожи Зубаревич, в 2022 году розница упала на 7% в реальном выражении, прежде всего, за счет непродовольственных товаров. В 2023-м отрасль почти отыгралась, показав более 6% роста. В 2024-м — около 8% роста. В 2025-м замедление оказалось мощным, отмечает эксперт.
По словам эксперта, она была уверена, что в 2026 году розничная торговля станет «затухать». Но с марта начался ускоренный рост, к июлю он достиг 5,6%. Вероятно, сыграли три фактора: валютный (усиление рубля), снижение ставки ЦБ, из-за чего часть населения стала постепенно уходить с депозитов, и неэкономический — россияне захотели потратить деньги после периода накопления, предполагает эксперт.
В Краснодарском крае в 2025 году динамика розницы была лучше, но в 2026-м она сильно затормозилась. Вероятно, это связано со снижением турпотока, предполагает Наталья Зубаревич.
Маткапитал — больше не стимул
По оценкам Наталья Зубаревич, на Кубани в 2024 году естественная убыль полностью перекрывалась миграционным притоком, поэтому население росло. Именно на это рассчитывали девелоперы, расширяя жилищное строительство, считает. Сегодня, по ее мнению, миграционный приток замедлился. «Исходить нужно из этой новой реальности: в регионе много возрастного населения, смертность будет расти, а рождаемость — нет, так как молодых матерей немного. Население Краснодарского края будет сокращаться», прогнозирует эксперт.
По общему коэффициенту рождаемости Россия практически вернулась к временам до введения маткапитала — 1,37. Маткапитал перестал быть стимулом, констатирует Наталья Зубаревич. Но сокращение числа детей — общемировой тренд во всех развитых странах, и на их фоне 1,37 выглядит даже неплохо.
Краснодарский край имеет преимущество — теплый климат. Поэтому как только геополитическая ситуация изменится в лучшую сторону, миграционный поток восстановится, прогнозирует эксперт.
Но есть обратная сторона этого преимущества. Мигрант на Кубань, в основном, это пожилой человек. И на нем зарабатывают преимущественно девелоперы. Для края же он создает дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и соцзащиты, то есть, на региональный бюджет.
Рынок работника заканчивается
Как отмечает Наталья Зубаревич, в Краснодарском крае около 70% работников занято в секторе услуг. Экономика региона стала «сильно сервисной». Доля агросектора, как и доля стройки будут снижаться, считает эксперт. Переформатировать сервисную экономику в промышленную сложно: молодежь не хочет «идти к станку» и ищет сервисную занятость. Но жизнь внесет свои коррективы, предупреждает профессор.
С весны 2025 года аналитика HeadHunter и «Авито Работы» фиксирует снижение числа вакансий. В условиях спада бизнесу не нужно много сотрудников. Рынок работника заканчивается, отмечает госпожа Зубаревич.
С четвертого квартала 2025 года заметно выросла неполная занятость. В целом по стране гонка зарплат замедляется. И Краснодарский край в этом смысле не исключение, резюмирует эксперт.
Держать удар
Кубань — регион самодостаточный, федеральная поддержка всего около 10%, говорит Наталья Зубаревич. Динамика доходов не сильно расходилась с динамикой расходов: региональные власти балансировали доходную и расходную политику. В 2025-м у большинства регионов фиксировался дефицит бюджета; в Краснодарском крае он составил 6% — по нынешним временам немного на фоне других регионов, отмечает профессор.
Но в 2026-м бюджетная ситуация стала сложнее. Просело финансирование образования и инфраструктуры здравоохранения, хотя выросла соцзащита, говорит Наталья Зубаревич.
«Сейчас уже не минус 6%, а минус 13%. Падение собственных доходов и снижение трансфертов привели к тому, что как ни оптимизировали расходы, дельта все равно получилась хуже, чем в прошлом году. Поэтому придется серьезно думать, как держать этот удар»,— предупреждает эксперт.
Несмотря на жесткие прогнозы, Наталья Зубаревич завершила встречу с предпринимателями на оптимистичной ноте.
«Честно вам скажу: я никогда не утрачу веру в страну»,— отметила спикер.