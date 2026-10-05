Экс-депутата Дорошенко арестовали на полтора месяца

Центральный районный суд Сочи заключил под стражу бывшего депутата Александра Дорошенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок ареста составил один месяц 16 суток — до 19 ноября 2026 года, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, в 2017–2025 годах господин Дорошенко совместно с другими лицами участвовал в хищении бюджетных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автомобильных дорог Краснодарского края. Для этого, как следует из материалов, представленных суду, использовались Краснодарская краевая ассоциация «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань». Предприятия дорожной отрасли, по данным следствия, за указанный период перечислили в фонд более 1,8 млрд руб., после чего деньги направлялись на подконтрольные счета и выводились в теневой оборот.

Суд отказался избрать в отношении обвиняемого залог, поскольку, как указано в решении, возможность его внесения у Дорошенко или других лиц отсутствовала. В применении домашнего ареста также отказано из-за отсутствия подходящего жилого помещения, заявленного стороной защиты.

Вячеслав Рыжков