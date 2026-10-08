На поддержку закрытых аэропортов выделят дополнительно 10,7 млрд рублей
08.10.2026, 10:19
Правительство России направит 10,7 млрд руб. на поддержку аэропортов, ограничивших обслуживание гражданских рейсов. Средства выделят из резервного фонда кабмина на частичное покрытие операционных расходов и обслуживание кредитов воздушных гаваней за период с июля 2025 года по июнь 2026 года.
Господдержка предназначена для аэропортов центральных и южных регионов, работающих в ограниченном режиме после введения ограничений на полеты в феврале 2022 года. На юге страны ограничения затронули, в частности, аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы и Геленджика, а также Симферополя и Элисты.
При этом часть аэропортов уже возобновила работу. Элиста начала принимать гражданские рейсы в мае 2024 года, Геленджик — в июле 2025 года, Краснодар — в сентябре 2025 года. Решение правительства предусматривает поддержку расходов аэропортов за указанный период, в том числе связанных с обслуживанием кредитных обязательств.