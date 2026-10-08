На поддержку закрытых аэропортов выделят дополнительно 10,7 млрд рублей

При этом часть аэропортов уже возобновила работу. Элиста начала принимать гражданские рейсы в мае 2024 года, Геленджик — в июле 2025 года, Краснодар — в сентябре 2025 года. Решение правительства предусматривает поддержку расходов аэропортов за указанный период, в том числе связанных с обслуживанием кредитных обязательств.