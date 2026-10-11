На территорию аэропорта Сочи упали обломки БПЛА
11.10.2026, 07:54
Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В одном из административных зданий возник пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
Обломки БПЛА также обнаружили на территории частного сектора и отелей. В одном из частных домов повреждена крыша, в другом — произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали. По данным оперштаба, пострадавших нет.
UPD. По данным Минобороны России, в течение минувшей ночи на рядом российских регионов(в числе которых – Краснодарский край и Крым), а также над акваторией Черного моря ПВО перехвачены и уничтожены 479 украинских БПЛА самолетного типа.