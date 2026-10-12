Московский кредитный банк (МКБ) открыл центр «Волга» в Казани. В зону его обслуживания входит Приволжский округ. Там доступны операции для всех категорий клиентов: от крупных предприятий до малого и среднего бизнеса и частных лиц. В работе с малым и средним бизнесом МКБ сосредоточится на размещении свободных средств, депозитах, расчетно-кассовом обслуживании и импортно-экспортных операциях.