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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Власть

В Минобороны появился сервис для обучения нейросетей военного назначения

12.10.2026, 10:18
Сервис для разработчиков беспилотных систем появился в Минобороны России. Он дает доступ к данным объективного контроля применения дронов, чтобы обучать нейросети военного назначения. К сервису подключены более 40 организаций, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Разработчикам открыт доступ к специализированному хранилищу с видеоматериалами результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов, уточнили в Минобороны. Специалисты ведомства также создали «единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта» для удобства работы с базой данных.
Результаты работы разработчиков беспилотных систем загружают обратно в сервис, где информацию проверяют на полноту и соответствие формату классификатора, что позволяет использовать полученные данные для обучения нейросетей, пояснили в Минобороны. В ведомстве заверили, что сервис полностью защищен «c использованием современных средств криптографии и аутентификации».
Искусственный интеллект
БПЛА и дроны
Минобороны
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