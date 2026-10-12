В Минобороны появился сервис для обучения нейросетей военного назначения
12.10.2026, 10:18
Сервис для разработчиков беспилотных систем появился в Минобороны России. Он дает доступ к данным объективного контроля применения дронов, чтобы обучать нейросети военного назначения. К сервису подключены более 40 организаций, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Разработчикам открыт доступ к специализированному хранилищу с видеоматериалами результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов, уточнили в Минобороны. Специалисты ведомства также создали «единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта» для удобства работы с базой данных.
Результаты работы разработчиков беспилотных систем загружают обратно в сервис, где информацию проверяют на полноту и соответствие формату классификатора, что позволяет использовать полученные данные для обучения нейросетей, пояснили в Минобороны. В ведомстве заверили, что сервис полностью защищен «c использованием современных средств криптографии и аутентификации».