В Минобороны появился сервис для обучения нейросетей военного назначения

Разработчикам открыт доступ к специализированному хранилищу с видеоматериалами результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов, уточнили в Минобороны. Специалисты ведомства также создали «единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта» для удобства работы с базой данных.