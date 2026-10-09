Танкер «Афрамакс Рио», атакованный у берегов Сочи, отбуксировали в безопасное место
09.10.2026, 11:21
Танкер «Афрамакс Рио», на котором 6 октября произошел пожар после атаки безэкипажных катеров у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место. Вокруг судна установили боновые заграждения, также сформирован необходимый резерв сорбента для ликвидации возможного загрязнения, собщил федеральный Минтранс.
Специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние танкера, сообщили в минтрансе по итогам заседания штаба под руководством министра транспорта Андрея Никитина.
Пожар на танкере под флагом Либерии начался после атаки безэкипажных катеров. Все 23 члена экипажа — граждане Индии — были спасены, пострадавших нет. Из-за происшествия в Сочи временно закрывали пляжи и набережные. Росприроднадзор сообщал, что загрязнения акватории Черного моря после возгорания не зафиксировано.