Танкер «Афрамакс Рио», атакованный у берегов Сочи, отбуксировали в безопасное место

Пожар на танкере под флагом Либерии начался после атаки безэкипажных катеров. Все 23 члена экипажа — граждане Индии — были спасены, пострадавших нет. Из-за происшествия в Сочи временно закрывали пляжи и набережные. Росприроднадзор сообщал, что загрязнения акватории Черного моря после возгорания не зафиксировано.