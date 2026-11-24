Telegram-канал «КПРФ на Кубани» (около 600 подписчиков) от имени коммунистов края выразил несогласие с решением Минюста о включении ресурса Александра Сафронова в реестр иностранных агентов. Активисты КПРФ считают, что господин Сафронов на протяжении многих лет защищает интересы жителей края: помогает обманутым дольщикам, борется с экологическими нарушениями. «Высказывая в своих публикациях критические замечания по поводу действий органов власти и конкретных чиновников, Александр Сафронов делает это исключительно с патриотических, государственных позиций»,— указано в заявлении «КПРФ на Кубани».