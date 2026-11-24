«Отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», — заверил президент на совещании по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности. Он добавил, что действия Киева, направленные на 40-дневную эскалацию конфликта, не способны нанести России критический ущерб. Владимир Путин также поручил правительству усилить защиту объектов ТЭК.