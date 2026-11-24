Путин пообещал неизбежный ответ после ударов ВСУ по объектам ТЭК
Украина продолжает наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вопреки призывам президента США Дональда Трампа, заявил Владимир Путин. По его словам, ответные действия со стороны России неизбежны.
«Отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», — заверил президент на совещании по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности. Он добавил, что действия Киева, направленные на 40-дневную эскалацию конфликта, не способны нанести России критический ущерб. Владимир Путин также поручил правительству усилить защиту объектов ТЭК.
В августе Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление объектов критической инфраструктуры, в том числе объектов ТЭК, владельцы которых нарушают меры безопасности при ударах БПЛА. Первый вице-премьер Денис Мантуров тогда заявил, что правительство и регионы должны помогать компенсировать издержки бизнеса. В начале ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия уже увеличила меры защиты своей энергетической инфраструктуры, однако полностью застраховаться от ударов ВСУ «не представляется возможным».