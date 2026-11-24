С каждой следующей песней звук альбома словно все больше наливается тревогой и горем, чему, помимо мрачной электроники, способствует саксофон и «надломленный» звук контрабаса. Поэтический строй песен в первой половине альбома далек от жалящей актуальности альбомов «442» и «Край». Порой это вообще какая-то пейзажная лирика, откатившаяся во времена русской поэтической классики: «Роняют слезы ивы», «Томится, влагой дождя налитая, золотая пшеница», «Вернусь и помогу освободить усталых яблонь руки от величины сокровищ». Словно автор решил освежить в памяти школьную программу с ее Тютчевым и Фетом. В песне «Поле» Дельфин и вовсе обращается к готике, трансформируя ее одновременно в итог собственной биографии и одновременно — в картины жизни и смерти самого что ни на есть 2026 года: «Верю собак лаю, все про себя знаю. Людям клятва любая — глупости плен. Луны глаз вдовьих тонут в слезах коровьих. Вянут цветы в изголовьях зачем?»