Спето не со зла
Вышел новый альбом Дельфина
Дельфин (Андрей Лысиков) выпустил 14-й сольный альбом. Он получил название «Зла нет». В нем поэт и музыкант одновременно расширяет свою и без того огромную музыкальную палитру, пробует на вкус поэтический стиль русских классиков и, наконец, отчаянно исповедуется. Для 55-летнего артиста — самое время, считает Игорь Гаврилов.
За почти 30 лет сольной карьеры выходца из группы «Мальчишник» Дельфина у аудитории выработалась привычка прислушиваться к любой новой музыке, которую он выпускает. На рубеже 1990-х и 2000-х он предложил рынку неслыханный прежде сплав хип-хопа и альтернативного рока. В первой половине 2000-х в рамках контракта с Universal выпустил альбом «Звезда» (2004), до сих пор никем не превзойденный образец русскоязычного альтернативного рока с массово популярными песнями. А уже на «Юности» (2007) свернул в сторону синтетической музыки с ностальгическим оттенком 1980-х. После десяти лет экспериментальных альбомов с сильной поэтической составляющей Дельфин выпустил два провидческих и музыкально ожесточенных альбома — «442» и «Край».
Публика привыкла и к тому, что после прорывных, революционных альбомов Дельфин может надолго уйти в интровертное звучание и замкнутые на внутреннем мире автора тексты. Прошедшей весной он выпустил и вовсе инструментальный альбом — «Хлопок и нейтрино». В альбоме были собраны инструментальные работы в стиле эмбиент, но это совершенно не означало, что так теперь будет всегда.
Настало время «настоящего» альбома Дельфина — «Зла нет». И в нем Дельфин в очередной раз открылся с новой стороны.
Первая песня «Шелк» начинается с солирующего саксофона. В интервью, сопровождавших выход альбома «Зла нет», Дельфин признается в симпатиях к инструментальной группе Morphine — коллективу, к которому в изначальном смысле применимо определение «культовый», то есть широко известный в узких кругах. Лидер Morphine Марк Сэндмен давно умер, но записи группы продолжают выходить, а главное — вдохновлять новые поколения музыкантов. Саксофонист Егор Подкопаев успешно справился с тягуче-тоскливым саундом, который стал когда-то фирменной «фишкой» Morphine. А текст Дельфина составляет ему контраст: «Все в наших силах, в наших руках», «В лучах звезды света цветут сады лета», «Все, что нам надо,— забыться в любви». В песне «Вальс» мрачному «морфиновскому» звуку сопутствуют уже гораздо менее благостные образы: «Ноты щенячьего лая, вальса звездной метели. Играя с чужими костями, чего собаки хотели?»
С каждой следующей песней звук альбома словно все больше наливается тревогой и горем, чему, помимо мрачной электроники, способствует саксофон и «надломленный» звук контрабаса. Поэтический строй песен в первой половине альбома далек от жалящей актуальности альбомов «442» и «Край». Порой это вообще какая-то пейзажная лирика, откатившаяся во времена русской поэтической классики: «Роняют слезы ивы», «Томится, влагой дождя налитая, золотая пшеница», «Вернусь и помогу освободить усталых яблонь руки от величины сокровищ». Словно автор решил освежить в памяти школьную программу с ее Тютчевым и Фетом. В песне «Поле» Дельфин и вовсе обращается к готике, трансформируя ее одновременно в итог собственной биографии и одновременно — в картины жизни и смерти самого что ни на есть 2026 года: «Верю собак лаю, все про себя знаю. Людям клятва любая — глупости плен. Луны глаз вдовьих тонут в слезах коровьих. Вянут цветы в изголовьях зачем?»
В песне «Малое» появляется роковый ритм, а на его фоне — лиричные духовые в духе саундтреков Эдуарда Артемьева. И поверх всего этого — предельно исповедальный текст, включающий, например, строчку «Я, даже пряча в землю собственную мать, любил себя».
К середине альбома становится ясно, что «дарк-джаз» был лишь одной из красок.
В песне «Неон» возникает романтическое настроение Брайана Ферри, в «Регги» — слоукор (и снова образ матери), в нойз-роковом треке «Джерри Ли» появляется рок-н-ролльное соло на фортепиано, а в «Работе» — тема войны как профессии: «Здесь принципов нет, лишь обстоятельства». Но заканчивается альбом все равно треком под названием «Мир». Кажется, это единственная здесь песня в мажоре.