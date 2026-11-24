Путин сообщил о стабилизации цен на бензин в большинстве регионов
Стоимость автомобильного топлива в большинстве российских регионов перестала расти после скачка, зафиксированного в начале октября. Об этом президент Владимир Путин сообщил на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались»,— заявил глава государства.
Комиссия, занимающаяся вопросами стратегического развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, была создана в 2012 году. В ее повестку входят ключевые направления развития энергетической отрасли и обеспечения экологической безопасности.