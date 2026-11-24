Падение акций Anthropic происходит на фоне волны распродаж в технологическом секторе. Бумаги компании начали снижаться уже в понедельник, когда рынок в целом вырос на новости о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. Инвесторы начали сомневаться в справедливости высоких оценок ИИ-компаний при их гигантских затратах на вычислительную инфраструктуру.