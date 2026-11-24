Акции Anthropic упали ниже цены IPO
Ценные бумаги разработчика чат-бота Claude подешевели на 8,6%, до $80,14, примерно через десять минут после начала торгов на Nasdaq 24 ноября. Цена размещения составляла $83 за акцию.
Падение акций Anthropic происходит на фоне волны распродаж в технологическом секторе. Бумаги компании начали снижаться уже в понедельник, когда рынок в целом вырос на новости о возвращении Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia. Инвесторы начали сомневаться в справедливости высоких оценок ИИ-компаний при их гигантских затратах на вычислительную инфраструктуру.
Торги акциями Anthropic начались 19 ноября с отметки $111,50 — на 34% выше цены размещения. Общий объем IPO составил рекордные $93,5 млрд, из которых сама компания получила $91,6 млрд до вычета комиссий и расходов.