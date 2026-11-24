Законопроект был внесен в Госдуму 6 ноября 2026 года. Он определяет порядок конвертации накоплений граждан из ОПС в ПДС. Реформа затронет как тех, кто уже перевел свои накопления в НПФ, так и «молчунов», чьи средства остались в Социальном фонде России (СФР) под управлением ВЭБ.РФ. Конвертация начнется с 1 апреля 2027 года. Согласно документу, накопления клиентов фондов переведут в пенсионные резервы их же фондов, а средства «молчунов» — из СФР в единый уполномоченный НПФ с госучастием. По данным ЦБ, на конец первого полугодия 2026 года обязательства НПФ по договорам ОПС суммарно составляют почти 3,2 трлн руб., а объем пенсионных накоплений по ОПС в СФР — 3 трлн руб. Крупнейшими фондами как по объемам клиентских активов, так и по объемам ОПС по итогам первого полугодия 2026 года являются ПФ «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ Сбербанка, НПФ «Газфонд пенсионные накопления», НПФ «Будущее».