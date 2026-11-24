Программа долгосрочных обсуждений
Законопроект был внесен в Госдуму 6 ноября 2026 года. Он определяет порядок конвертации накоплений граждан из ОПС в ПДС. Реформа затронет как тех, кто уже перевел свои накопления в НПФ, так и «молчунов», чьи средства остались в Социальном фонде России (СФР) под управлением ВЭБ.РФ. Конвертация начнется с 1 апреля 2027 года. Согласно документу, накопления клиентов фондов переведут в пенсионные резервы их же фондов, а средства «молчунов» — из СФР в единый уполномоченный НПФ с госучастием. По данным ЦБ, на конец первого полугодия 2026 года обязательства НПФ по договорам ОПС суммарно составляют почти 3,2 трлн руб., а объем пенсионных накоплений по ОПС в СФР — 3 трлн руб. Крупнейшими фондами как по объемам клиентских активов, так и по объемам ОПС по итогам первого полугодия 2026 года являются ПФ «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ Сбербанка, НПФ «Газфонд пенсионные накопления», НПФ «Будущее».
70 миллионов
застрахованных лиц затронет реформа перевода пенсионных накоплений из ОПС в ПДС, по оценкам авторов законопроекта.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 8