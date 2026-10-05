Дума Березовского изберет нового мэра 12 октября

Вопрос об избрании нового главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) будет рассмотрен местной думой на очередном заседании 12 октября, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа. Изначально депутаты хотели наделить полномочиями градоначальника действующего врио мэра Владимира Шауракса («Единая Россия») в июле, однако решили провести процедуру его вступления в должность после выборов в местную думу в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урна для голосования в думе Березовского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Урна для голосования в думе Березовского

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Своих претендентов на конкурс на пост главы города могли представить только пять парламентских партий, общественная палата региона, Совет муниципальных образований области и ВАРМСУ. Комиссия рекомендовала губернатору Денису Паслеру предложить думе Березовского кандидатуры директора школы №55 Максима Калинина (выдвинут от Совета муниципальных образований), руководителя Березовского фонда поддержки малого предпринимательства, председателя координационного совета сторонников местного отделения «Единой России» Рената Галлямова (от общественной палаты) и бывшего главу администрации Южного управленческого округа Свердловской области Владимира Шауракса (от «Единой России»). Господин Паслер одобрил всех претендентов.

Владимир Шауракс сменил на руководящем посту в апреле Евгения Писцова, который возглавлял город более 14 лет. В последние годы у экс-градоначальника обустроился конфликт с местной думой, в результате которого депутаты избрали новым главой в январе 2025 года жену личного водителя господина Писцова. Позже чиновница отказалась вступать в должность, а областные власти договорились с депутатами и крупным бизнесменом, политиком Вячеславом Брозовским, имеющим влияние на местных политиков, о переизбрании Евгения Писцова и последующей отставке градоначальника в 2026 году. Мэр исполнил договоренность, и по итогам выборов в сентябре получил мандат в заксобрании Свердловской области.

Господин Шауракс в первые дни работы на посту врио мэра заявил «Ъ-Урал», что намерен найти точки соприкосновения с элитами и завершить конфликт в городе. По итогам голосования в сентябре все 25 мандатов в местной думе взяли кандидаты от «Единой России», включая 12 человек, которые выступали за увольнение Евгения Писцова. На первом заседании в понедельник 24 депутата поддержали переизбрание спикером Алексея Горевого, который в 2025 году критиковал экс-градоначальника и претендовал на должность мэра. «Под его руководством дума продолжит эффективно решать важные задачи по развитию нашей территории»,— написал Владимир Шауракс в своем Telegram-канале.

Василий Алексеев