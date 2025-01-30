Депутаты избрали мэром Березовского Маслакову вместо действующего мэра Писцова

Депутаты думы Березовского (Свердловская область) избрали главой муниципалитета начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала заседания. За нее было отдано 17 голосов, за действующего градоначальника Евгения Писцова – шесть. При этом госпожа Маслакова в начале заседания взяла самоотвод и заявила, что снимает свою заявку. Но председатель ее самоотвод не принял, процесс избрания был уже запущен.

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Напомним, их кандидатуры представила конкурсная комиссия. Всего на пост мэра Березовского претендовали 10 человек, включая председателя местной думы Алексея Горевого. По итогам второго этапа конкурса, в рамках которого кандидаты представители программы развития муниципалитета и ответили на вопросы комиссии, до голосования депутатов допустили двух человек.

В ходе презентации виденья развития Березовского господин Писцов заявил, что в его планах построить бассейн «Атлант» и универсальный спорткомплекс, достроить школу в микрорайоне Уют-сити и реконструировать очистные сооружения. Всего в программе, по словам действующего мэра, около ста пунктов.

Евгений Писцов руководил Березовским с декабря 2011 года, он сменил на посту Вячеслава Брозовского. До избрания, в 2004-2005 годах, господин Писцов работал представителем министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по Березовскому, в 2004-2007 годах — первым вице-мэром Березовского. С 2007 года занимал должность директора в ООО «Березовский инновационный парк». В марте 2011 года вернулся на работу в администрацию на пост заместителя главы. В 2007–2011 годах был депутатом думы Березовского от «Единой России».

Алексей Горевой заявил о низкой эффективности работы команды Евгения Писцова. Спикер подчеркнул, что в муниципалитете не были реализованы четыре из пяти ключевых проекта — развитие дорожной сети, реконструкция сетевых сооружений, строительство культурно-досугового центра и создание резервного водоснабжения. Господин Горевой предложил сформировать дорожные карты для улучшения инфраструктуры поселков, разработать инвестпрограмму для модернизации ЖКХ, создать «Интегратор социальных проектов» и сформировать «проблематор» муниципального округа.

Березовский муниципальный округ — город-спутник Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в муниципалитете проживали 76,8 тыс. человек, годом ранее — 76,9 тыс.

Василий Алексеев, Березовский