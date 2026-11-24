Автомобилисты тянут резину
Продажи зимних шин перетекают на лето
Спрос на зимние шины растягивается во времени, приводя к росту продаж летом и сокращению реализации в начале сезона. Потребителями движет стремление к экономии, и наибольший рост реализации показывает онлайн. В целом производители шин рассчитывают на удачный сезон, несмотря на давление зарубежных поставщиков.
Продажи легковых зимних шин в начале сезона смены резины — в сентябре и октябре — снизились на 6,6% год к году, до 4,38 млн штук, следует из имеющихся у “Ъ” данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). В денежном выражении реализация сократилась на 6%, до 35,9 млрд руб. По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, динамика говорит не об охлаждении спроса, а о том, что потребители закупают шины заранее, чтобы сэкономить. За десять месяцев 2026 года, согласно данным ЦРПТ, продажи зимних шин снизились на 1,7%, до 7,27 млн штук.
Гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев отмечает, что пик продаж обычно приходится на октябрь-ноябрь.
«Тем не менее первые результаты уже видны, и они подтверждают ключевую тенденцию последних лет — растянутость сезона: ранний старт продаж и активное приобретение зимних шин в течение всего сезона»,— говорит господин Горбачев.
Покупать зимние шины начали с лета, уточняет господин Горбачев: в июле—сентябре розничные продажи «Кордианта» выросли год к году на 8%. Согласно ЦРПТ, спрос на зимние шины в июне—августе вырос на 17% год к году, до 1,13 млн штук, и на 24% в деньгах, до 9,3 млрд руб. В июне было продано 175 тыс. шин на 1,4 млрд руб., в июле — 304 тыс. штук на 2,5 млрд руб., а в августе — уже 648 тыс. штук на 5,4 млрд руб. «Покупка зимних шин постепенно перестает быть исключительно осенней историей»,— согласен руководитель управления промышленных товаров ЦРПТ Тигран Аветисян.
Но покупать зимние шины заранее не обязательно выгоднее, добавляют в ЦРПТ. Средняя стоимость одной зимней шины летом, по данным оператора, составила 8,3 тыс. руб., что на 5,7% больше, чем годом ранее, в сентябре-октябре — 8,2 тыс. руб., увеличившись на 0,6% год к году. В текущем зимнем сезоне подорожания как такового не было, а в некоторых сегментах даже произошло снижение стоимости, говорят в Pirelli. «Рост цен ограничен конкуренцией со стороны импортных брендов, на ценообразование которых влияет курс рубля, а также существенная конкуренция между локальными игроками»,— поясняет производитель.
В целом в Pirelli оценивают старт зимнего сезона как успешный, несмотря на задержку холодных температур.
«Он оказался активнее прошлогоднего прежде всего за счет онлайн-канала, где рост продаж начался раньше традиционного сезонного пика»,— добавляют там. По данным ЦРПТ, продажи зимних шин онлайн в январе—октябре выросли на 36%, до 2,93 млн штук, и на 33% в деньгах, до 24,5 млрд руб. Летом через интернет заказали 540 тыс. шин на 4,5 млрд руб. (плюс 62% и 61% год к году соответственно), а в сентябре-октябре реализовано 1,76 млн шин на 14,1 млрд руб. (плюс 19% и 10%).
Продажи шин Pirelli в сентябре-октябре выросли, опередив среднерыночный тренд, рассказывает производитель, не уточняя цифр. Среди ключевых факторов — увеличение продаж новых автомобилей в первом и втором кварталах. В Ikon Tyres также сообщают об увеличении реализации за январь—сентябрь. «Октябрь оказался слабее год к году в целом по рынку, что связано с неравномерным наступлением зимнего сезона по регионам. При этом итоги продаж Ikon Tyres в данном месяце сильнее, чем общие результаты»,— добавляют в компании.
Шины российских производителей постепенно увеличивают долю на рынке, отмечает господин Аветисян. В сентябре-октябре продано 2,35 млн локальных шин на 21,2 млрд руб. и 2,02 млн импортных шин на 14,7 млрд руб. По данным ЦРПТ, крупнейший зарубежный поставщик — Китай, за ним следуют Южная Корея, Япония, Индонезия и Филиппины. В Pirelli добавляют, что китайские шины для зимней эксплуатации выбирает меньше потребителей, но давление со стороны зарубежных компаний сохраняется: «По нашим оценкам, по итогам 2026 года объем импорта шин впервые за много лет превысит объемы локального производства». В мае Евразийская экономическая комиссия начала расследование в отношении ввозимых в ЕАЭС легковых и легкогрузовых шин, что может привести к вводу квот или пошлин (см. “Ъ” от 16 апреля).
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 7