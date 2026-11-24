Но покупать зимние шины заранее не обязательно выгоднее, добавляют в ЦРПТ. Средняя стоимость одной зимней шины летом, по данным оператора, составила 8,3 тыс. руб., что на 5,7% больше, чем годом ранее, в сентябре-октябре — 8,2 тыс. руб., увеличившись на 0,6% год к году. В текущем зимнем сезоне подорожания как такового не было, а в некоторых сегментах даже произошло снижение стоимости, говорят в Pirelli. «Рост цен ограничен конкуренцией со стороны импортных брендов, на ценообразование которых влияет курс рубля, а также существенная конкуренция между локальными игроками»,— поясняет производитель.