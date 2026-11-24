Лишь после перерыва подопечные Жозе Моуринью взялись за дело по-настоящему. На 50-й минуте техничным ударом низом счет сравнял Федерико Вальверде. Спустя десять минут серия атак «Реала» завершилась эффектным голом Джуда Беллингема, который умудрился почеканить мячом и пробить с лета. Еще через четыре минуты после паса Арды Гюлера, отобравшего мяч у соперников вследствие прессинга, отличился Килиан Мбаппе. А завершили разгром чемпиона Нидерландов все тот же Мбаппе и Винисиус, остававшиеся наедине с вратарем гостей Матеем Коваржем. В итоге — 5:1. Таким образом, «Реал», как и ПСЖ, сыгравший на один матч меньше, идет без потерь, в отличие от других грандов. Лондонский «Арсенал» дома смог добиться лишь ничьей с дортмундской «Боруссией» — 1:1, а попавший в черную полосу «Манчестер Сити», дважды отыгрываясь, также на своем поле поделил очки с «Наполи» — 2:2. Тем временем итальянский «Комо» обыграл греческий АЕК — 1:0, немецкий «Лейпциг» справился с французским «Лансом» — 3:1, испанский «Бетис» на выезде в Братиславе победил чемпиона Словакии «Слован», который остается без очков — 2:0, а португальский «Порту» в гостях разобрался с голландским «Фейеноордом» — 1:0.