Рафаэля Надаля порадовали пятерочками
«Реал» по-прежнему не теряет очки в Лиге чемпионов
В пятом туре Лиги чемпионов очередную победу в этом турнире одержал мадридский «Реал», который впервые за последние 37 лет встретился в еврокубках с голландским ПСВ и взял верх со счетом 5:1. Тем временем «Арсенал» и «Манчестер Сити» дома не смогли справиться соответственно с «Боруссией» и «Наполи» , а стамбульский «Галатасарай» с российским полузащитником Алексеем Батраковым выиграл третий матч подряд, сломив сопротивление «Астон Виллы».
Первый вечер пятого тура Лиги чемпионов стартовал двумя победами со счетом 1:0, которые команды из нижней половины турнирной таблицы одержали над вышестоящими. Норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным дома одолел австрийский ЛАСК, а чемпион Турции «Галатасарай» переиграл английскую «Астон Виллу». Полузащитник сборной России Алексей Батраков, который за несколько недель стал одним из лидеров стамбульского клуба, был заметен, но гол забивали без него. На 53-й минуте за стычку с капитаном соперником Джоном Макгинном он получил желтую карточку, на 74-й минуте покинул поле, а три минуты спустя Дениз Гюль головой после розыгрыша углового поразил чужие ворота, получив одновременно кровавую травму носа из-за удара Николаса Джексона.
Ну а затем в Мадриде началось весьма любопытное противостояние «Реала» и ПСВ. Изюминку этому матчу добавлял исторический контекст.
Регулярно участвуя в Лиге чемпионов, эти две команды в последний раз пересекались в еврокубках уже очень давно — в марте 1989 года, когда «Реал» взял верх по сумме двух встреч в четвертьфинале. И справиться с редким для себя оппонентом мадридцам оказалось не так-то просто. На глазах экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, который был введен в совет директоров «Реала» несколько дней назад, хозяева поля в первом тайме так и не смогли открыть счет, а пропустили с пенальти, который 37-летний Иван Перишич забил в ворота 34-летнего Тибо Куртуа после того, как Орельен Чуамени в своей штрафной наступил на ногу Свену Мейнансу.
Лишь после перерыва подопечные Жозе Моуринью взялись за дело по-настоящему. На 50-й минуте техничным ударом низом счет сравнял Федерико Вальверде. Спустя десять минут серия атак «Реала» завершилась эффектным голом Джуда Беллингема, который умудрился почеканить мячом и пробить с лета. Еще через четыре минуты после паса Арды Гюлера, отобравшего мяч у соперников вследствие прессинга, отличился Килиан Мбаппе. А завершили разгром чемпиона Нидерландов все тот же Мбаппе и Винисиус, остававшиеся наедине с вратарем гостей Матеем Коваржем. В итоге — 5:1. Таким образом, «Реал», как и ПСЖ, сыгравший на один матч меньше, идет без потерь, в отличие от других грандов. Лондонский «Арсенал» дома смог добиться лишь ничьей с дортмундской «Боруссией» — 1:1, а попавший в черную полосу «Манчестер Сити», дважды отыгрываясь, также на своем поле поделил очки с «Наполи» — 2:2. Тем временем итальянский «Комо» обыграл греческий АЕК — 1:0, немецкий «Лейпциг» справился с французским «Лансом» — 3:1, испанский «Бетис» на выезде в Братиславе победил чемпиона Словакии «Слован», который остается без очков — 2:0, а португальский «Порту» в гостях разобрался с голландским «Фейеноордом» — 1:0.
На данный момент «Реал» лидирует в одиночестве с 15 очками, а из команд, сыгравших пять матчей, лучше всех идут «Комо» и «Бетис», имеющие по 12 баллов. У «Арсенала» 11 очков, у «Манчестер Сити» и «Боруссии» — по 10, у «Астон Виллы» и «Галатасарая» — по 9. Окончательные итоги пятого тура будут подведены после его второй половины.