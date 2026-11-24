Трамп поблагодарил супругу за организацию гуманитарной миссии в Алешках
Президент США Дональд Трамп поблагодарил супругу Меланию Трамп за организацию благотворительных и миротворческих инициатив. Отдельно он указал на ее содействие гуманитарной миссии в Алешках.
«Ты проделала отличную работу благодаря программе по помощи детям и многим другим инициативам. Ты помогла многим людям в России и на Украине, когда согласовала кратковременное прекращение огня, чтобы оказать помощь в местах, от которых скоро ничего не останется»,— сказал Дональд Трамп на церемонии по случаю Дня благодарения.
Шестидневное установление режима прекращения огня в районе Алешек Херсонской области стало самым долгим с начала конфликта. Омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что возможность покинуть город получили более 750 человек. По ее словам, из Алешек выехало «достаточно много пустых автобусов». Омбудсмен по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщал, что Москва и Киев договорились не раскрывать данные о том, сколько жителей Алешек отправились в Россию, а сколько на Украину.