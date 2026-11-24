Шестидневное установление режима прекращения огня в районе Алешек Херсонской области стало самым долгим с начала конфликта. Омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что возможность покинуть город получили более 750 человек. По ее словам, из Алешек выехало «достаточно много пустых автобусов». Омбудсмен по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщал, что Москва и Киев договорились не раскрывать данные о том, сколько жителей Алешек отправились в Россию, а сколько на Украину.