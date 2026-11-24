При атаке на порт в Ливии погибли двое военнослужащих
Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) заявило, что Украина атаковала порт Бенгази. Погибли двое ливийских военнослужащих.
Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в обстрелах и назвал подобные действия недопустимыми. МИД Ливии обратился к украинской стороне с требованием дать официальные объяснения.
В ночь на 22 ноября в порту Бенгази были атакованы российский ракетный корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara. Президент Украины Владимир Зеленский подтверждал причастность страны к атаке.