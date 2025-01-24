Мэру светит новый срок

Конкурсная комиссия в Березовском муниципальном округе (Свердловская область) отобрала двоих кандидатов на пост главы: действующего мэра Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации Юлию Маслакову. На заключительном этапе мэра выберет местная дума. Эксперт не исключает, что выборы могут не состояться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов прошел в финал конкурса на пост мэра Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов прошел в финал конкурса на пост мэра Березовского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конкурс на должность мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга) был объявлен 20 сентября. Первый этап должен был завершиться в конце месяца. Срок продлили, поскольку поданные документы потребовали дополнительной проверки. Выборы главы Березовского планировали провести в ноябре 2024 года, но они были также отложены — три депутата, являвшиеся членами конкурсной комиссии, подали ходатайства о том, что не могут участвовать в выборах в ноябре-декабре 2024 года по уважительным причинам.

В конце октября все 10 кандидатов, подавших документы, были допущены до второго этапа конкурса, в их числе действующий мэр Евгений Писцов и председатель гордумы Алексей Горевой. Господина Горевого называли креатурой депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Брозовского, который ранее являлся главой Березовского, уступив свое место Евгению Писцову. В сентябре в разговоре с «Ъ-Урал» депутаты округа неоднозначно оценили результаты деятельности градоначальника, часть из них заявила, что на выборах не поддержат его кандидатуру.

Евгений Писцов с 2004 года работал представителем министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по Березовскому, затем получил должность замглавы Березовского. С 2007 по 2011 годы являлся депутатом местной думы от «Единой России», работал директором ООО «Березовский инновационный парк». В 2011 году вновь занял пост вице-мэра, а в конце года возглавил Березовский муниципальный округ. На этом посту он провел уже три срока.

23 и 24 января кандидаты представили свои программы на публичной части защиты в присутствии комиссии, СМИ и жителей города, а затем прошли индивидуальные собеседования с комиссией. Программы Евгения Писцова и Алексея Горевого заслушали в первый конкурсный день. Господин Горевой, по данным местной газеты «Золотая горка» заявил, что ему работа действующей команды мэра кажется не вполне эффективной. «Почему я выставил свою кандидатуру? Последний год у нас возникли, лично у меня, с Евгением Рудольфовичем разные взгляды на то, как вести хозяйство Березовского»,— сказал он.

В своей презентации Алексей Горевой отметил недостатки действующей стратегии Березовского, в частности то, что не были реализованы четыре из пяти ключевых проекта — развитие дорожной сети, реконструкция сетевых сооружений, строительство культурно-досугового центра и создание резервного водоснабжения.

Он представил комиссии «карту болей» Березовского и предложил, в частности, сформировать дорожные карты для улучшения инфраструктуры поселков, разработать инвестпрограмму для модернизации ЖКХ, создать «Интегратор социальных проектов» и сформировать «проблематор» муниципального округа.

Евгений Писцов заявил, что в его планах на следующий срок построить бассейн «Атлант» и универсальный спорткомплекс, достроить школу в микрорайоне Уют-сити, реконструировать очистные сооружения. Всего в программе, по словам господина Писцова, около ста пунктов.

Помимо этого, свои программы представили директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор МЦ «Мой доктор» Светлана Очканова, юрист Андрей Еланцев, директор компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев, начальник отдела инвестиционного развития администрации Юлия Маслакова, а также Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин и Сергей Стецов. Господин Еланцев в качестве единственного пункта программы потребовал вернуть прямые выборы мэра. Другие кандидаты отметили проблемы в сфере ЖКХ, градостроительства, взаимодействия с бизнесом.

По результатам защиты программ комиссия отобрала двоих претендентов — Евгения Писцова и Юлию Маслакову. «На конкурс заявилось 10 кандидатов, что говорит об интересе к должности главы города. Мы оценивали кандидатов исходя из квалификационных требований, их опыта — управленческого и личного, и надеюсь, что сделали это достаточно профессионально»,— сообщил «Ъ-Урал» председатель комиссии, управляющий Южным управленческим округом Владимир Шауракс.

«Благодарю комиссию, депутатов, общественность за оказанное доверие и допуск к голосованию»,— написал в своем Telegram-канале Евгений Писцов. Алексей Горевой затруднился ответить на вопросы корреспондента «Ъ-Урал» о причинах его выбывания из конкурса.

Политтехнолог Александр Ханин считает, что одобрение кандидатуры Евгения Писцова связано с тем, что его сторону занял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: конкурсная комиссия наполовину состоит из местных депутатов, а на половину из представителей главы региона. При этом депутаты думы на заключительном этапе могут не поддержать кандидатуру действующего главы, отметил он. «Есть мнение, что примерно половина поддерживает действующего главу, еще половина будет голосовать просто против него. Если действительно с оппозиционными кандидатами никто не работал, то выборы могут и не состояться»,— сказал он.

Заключительный этап выборов главы Березовского муниципального округа должен пройти в течение месяца, его дату определит дума.

Анна Капустина