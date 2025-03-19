Мэр отсудился от полномочий

В громкой истории о победе на выборах мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга) чиновницы Юлии Маслаковой, которая является женой водителя действующего градоначальника Евгения Писцова, кажется, поставлена точка. 19 марта суд удовлетворил иск госпожи Маслаковой и признал решение городской думы о ее избрании недействительным. Теперь муниципальному парламенту предстоит заново провести конкурс на замещение должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий глава администрации Берёзовского округа Евгений Писцов и начальник отдела инвестиционного развития городской администрации Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Действующий глава администрации Берёзовского округа Евгений Писцов и начальник отдела инвестиционного развития городской администрации Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в январе гордума Березовского провела стандартную процедуру поиска кандидатов на пост главы муниципалитета. В финал конкурса вышли действующий мэр Евгений Писцов и начальник отдела инвестиционного развития горадминистрации Юлия Маслакова, она же — супруга личного водителя градоначальника. Ожидалось, что госпожа Маслакова выступит в роли «технического» кандидата, но из-за конфликта господина Писцова с депутатским корпусом в ее поддержку неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев. «Это было голосование не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова»,— заявил тогда один из депутатов (см. “Ъ” 31 января).

Непосредственно перед голосованием госпожа Маслакова пыталась взять самоотвод, однако председатель гордумы Алексей Горевой заявил, что на финальном этапе сняться с конкурса уже нельзя.

После избрания чиновница перестала выходить на связь и не явилась на собственную инаугурацию. Она имела возможность вступить в полномочия до 14 февраля, но принимать присягу не стала. Вместо этого 11 февраля Юлия Маслакова обратилась в Березовский городской суд с требованием признать решение депутатов о своем избрании недействительным. Аналогичные требования выдвинул и один из депутатов Михаил Киндрась. До момента вступления нового градоначальника в должность исполнять полномочия мэра продолжил Евгений Писцов.

Рассмотрение иска по существу состоялось только 19 марта. Сами истцы в суд не явились, равно как и признанные судом заинтересованные лица — Евгений Писцов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель конкурсной комиссии Владимир Шауракс.

В ходе заседания представитель несостоявшегося мэра Дмитрий Короташ отметил, что у госпожи Маслаковой есть право на добровольный отказ от пассивного избирательного права, хотя в уставе муниципалитета и регламенте думы процедура самоотвода и не прописана. По его словам, иск призван обратить внимание на этот правовой пробел.

В свою очередь, представитель гордумы Елена Митрофанова пояснила, что заявление Юлии Маслаковой о самоотводе было «фактически проигнорировано ввиду отсутствия такой процедуры». По ее мнению, муниципальный парламент был обязан представить к голосованию все кандидатуры, которые отобрала конкурсная комиссия.

В итоге суд Березовского признал решение муниципальной думы об избрании Юлии Маслаковой мэром города незаконным.

Какими именно аргументами он руководствовался, пока неясно, поскольку мотивировочная часть решения будет опубликована поздже.

Как пояснил “Ъ” управляющий администрацией Южного управленческого округа Свердловской области Владимир Шауракс, теперь гордума Березовского должна запустить новую процедуру по отбору кандидатов в мэры: «Формальных оснований и причин для затягивания сроков нет. Вероятно, в конце марта — начале апреля решение о назначении даты выборов будет принято».

Анна Капустина, Екатеринбург