Мэр Березовского остался у руля

Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) со второй попытки переизбрала градоначальником действующего мэра Евгения Писцова («Единая Россия», ЕР), который в январе сенсационно проиграл выборы «техническому» кандидату — супруге собственного водителя. По данным “Ъ”, исполнительную и представительную власти города примирили областные коллеги. Стороны договорились, что оскандалившийся мэр будет возглавлять город до 2026 года, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый конкурс прошел в январе и закончился громким скандалом: вместо Евгения Писцова депутаты избрали мэром жену его личного водителя, начальника отдела инвестиционного развития мэрии Юлию Маслакову. Ожидалось, что чиновница сыграет роль «технического» кандидата, но в ее поддержку неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев (большая часть из них — единороссы). После прогремевшей на всю страну победы госпожа Маслакова проигнорировала собственную инаугурацию и успешно «отбилась» от должности в суде. Евгений Писцов, в свою очередь, продолжил возглавлять муниципалитет.

Источник в свердловском правительстве пояснил “Ъ”, что к протестному голосованию был причастен бывший мэр города, депутат свердловского заксобрания и гендиректор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский, который сохраняет влияние на депутатский корпус.

Сам господин Брозовский подтвердил “Ъ”, что обсуждал с Евгением Писцовым вопрос переизбрания, однако тот якобы не стал прислушиваться к советам бизнесмена. Новые выборы были объявлены в мае, когда областные власти сумели урегулировать ситуацию, утверждает собеседник “Ъ”. По его данным, в 2026 году господин Писцов перейдет «на повышение» в правительство или областной парламент.

На заседании 31 июля конкурсная комиссия снова предложила депутатам выбрать мэра из двух кандидатур — Евгения Писцова и его заместителя по социальным вопросам Артура Садреева. Последний честно признался “Ъ”, что повторять путь предшественницы не собирается: «Участвую, чтобы получить новый опыт, пообщаться с коллегами».

Господин Писцов презентовал депутатам программу, с которой они ознакомились еще в январе, а также напомнил, что за 13 лет его руководства Березовский «прочно обосновался в пятерке лучших муниципалитетов области»: «Многое достижимо, главное — слаженная и конструктивная работа команды администрации и думы».

Депутат Александр Патрушев (ЕР) поинтересовался у однопартийца, будет ли он впредь «слушать думу и признавать ошибки». В ответ Евгений Писцов заверил, что будет расставлять приоритеты вместе с депутатами. «Это всегда улица с двусторонним движением, важно слышать друг друга, я не отрицаю, что в городе есть нерешенные проблемы»,— добавил он.

Перед голосованием к парламентариям обратился председатель думы Алексей Горевой (ЕР), который в январе тоже планировал возглавить Березовский, но не был допущен до выборов.

Спикер признал, что у депутатов и чиновников есть разногласия по хозяйственным и финансовым вопросам, однако за полгода «обе стороны сделали выводы, услышали друг друга».

«Решающим было мнение руководителя области, потому что мы поддерживаем (врио главы региона.— “Ъ”) Дениса Паслера. Впереди большие выборы (губернатора.— “Ъ”), и нам всем нужно очень многое сделать»,— констатировал спикер.

В итоге Евгения Писцова поддержали 16 депутатов, еще двое испортили бюллетени. Артур Садреев не получил ни одного голоса. «Впереди у нас много работы»,— подытожил вновь избранный глава Березовского.

Василий Алексеев, Екатеринбург