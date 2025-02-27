Дума Березовского сняла с рассмотрения вопрос об изменении процедуры избрания мэра

Дума Березовского (город-спутник Екатеринбурга) отложила рассмотрение проекта решения о внесении изменений в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Об этом в начале заседания сообщил председатель думы Алексей Горевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поступили рекомендации администрации Южного управленческого округа Свердловской области, мы отложили вопрос для проведения консультаций, экспертиз и более детальной проработки»,— пояснил спикер.

Поправки в процедуру избрания мэра предусматривают допуск до голосования депутатов всех претендентов на должность главы, прошедших первый этап конкурса — проверку необходимых документов. Согласно действующим правилам, конкурсная комиссия, которая состоит наполовину из местных депутатов и наполовину из представителей губернатора, в ходе второго этапа конкурса (презентация программ претендентов по развитию муниципалитета), отбирает кандидатов, которых представляет думе, а депутаты избирают мэра.

Господин Горевой отмечал, что изменения в правила проведения конкурса позволят избежать ситуации, когда в финальный этап проходят кандидаты, которых затем называют «техническими». Спикер выразил уверенность, что в случае принятия проекта решения новый глава будет успешно избран.

Выборы главы Березовского состоялись 30 января. Конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов из 10 претендентов действующего мэра Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. В ходе заседания думы госпожа Маслакова, которую называли «техническим» кандидатом, большинством голосов была избрана главой Березовского. Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». Позже госпожа Маслакова попыталась оспорить в суде решение думы, указав на нарушение избирательного законодательства. На собственную инаугурацию она не явилась, в ближайшее время в Березовском буду назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Василий Алексеев, Березовский