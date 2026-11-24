Растущий интерес к детскому ассортименту фиксируют и непрофильные ритейлеры. Так, в «Золотом яблоке» продажи детской косметики за десять месяцев выросли на 28% в денежном выражении, а спрос в категории подросткового ухода увеличился на 14%. Интересно, что самую высокую динамику у ритейлера показала детская парфюмерия — ее выручка увеличилась втрое. Рост во многом связан с тем, что сами родители стали внимательнее подходить к выбору косметики для своих детей: изучать составы и учитывать особенности детской кожи, говорят в компании.