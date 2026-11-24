Подогнали на вырост
Снижение спроса на детские товары замедлилось до 2%
Продажи детских товаров практически перестали падать. За 10 месяцев 2026 года число покупок в этом сегменте снизилось всего на 2% по сравнению с прошлым годом. На динамике сказывается общее оживление потребительского спроса, считают эксперты: стабилизация продаж наблюдается и в других непродовольственных сегментах.
Падение продаж детских товаров замедлилось: согласно «Чек Индексу», по итогам января—октября число покупок в этом сегменте снизилось на 2% год к году, хотя в 2025 году этот показатель снижался на 8%. Число покупок через онлайн-каналы при этом даже выросло — на 9%.
На динамике сказывается общее оживление потребительского спроса, считает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов. По данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года оборот розничной торговли вырос на 5%, а в сентябре рост ускорился до 3,9% год к году после 3,3% в августе. Определенную роль в этом сыграло смягчение денежно-кредитной политики: за последние 12 месяцев ключевая ставка снизилась с 18% до 14%, говорит он.
Похожие тенденции по стабилизации продаж наблюдаются и в других сегментах, например, на фешен-рынке.
При этом детские товары остаются заметной статьей расходов для семей с детьми, которые направляют на их покупку около 9% своего бюджета ежемесячно, по данным АКОРТ.
В денежном выражении рынок детских товаров может вырасти на 6% по итогам 2026 года, прогнозируют в АКОРТ. Но этот показатель меньше, чем годом ранее: согласно данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, в 2025 году рынок в деньгах увеличился на 15%, его объем составил 2,1 трлн руб.
Сейчас рост обусловлен по большей части инфляцией. К сентябрю средний рост цен в сегменте непродовольственных товаров для детей составил 5,9%, подсчитал “Ъ” на базе данных Росстата. Год к году больше всего подорожали товары для новорожденных: пеленки — почти на 15%, ползунки — на 10%. Средний чек на детские товары, согласно «Чек Индексу», в январе—октябре 2026 года вырос на 8% год к году, до 2,1 тыс. руб.
Продажи детских товаров сейчас все еще не растут, но стабилизируются по сравнению с прошлыми периодами, подтверждает вице-президент профильного дивизиона Inventive Retail Group («Мир кубиков», Brick Labs) Элина Ершова. У этой компании по итогам десяти месяцев количество чеков в детской категории в сопоставимых магазинах стабильно при небольшом снижении общего трафика, при этом покупки офлайн и через самовывоз растут на 6–10%, через онлайн-канал —снижаются примерно на 5%.
В группе RMixed (бренды Maag, Ecru) тоже фиксируют положительную динамику в сегменте детских товаров, отмечая при этом наиболее заметный рост в сегменте одежды для подростков — в отдельные месяцы он достигал двузначных значений.
В Melon Fashion Group отмечают, что спрос в сегменте сейчас во многом определяет подготовка к зимним каникулам и праздникам: с ноября растут продажи праздничной и горнолыжной одежды. Другим драйвером рынка выступает спрос на функциональные модели: например, вещи с запасом ткани, длину которых можно увеличить по мере роста ребенка.
Растущий интерес к детскому ассортименту фиксируют и непрофильные ритейлеры. Так, в «Золотом яблоке» продажи детской косметики за десять месяцев выросли на 28% в денежном выражении, а спрос в категории подросткового ухода увеличился на 14%. Интересно, что самую высокую динамику у ритейлера показала детская парфюмерия — ее выручка увеличилась втрое. Рост во многом связан с тем, что сами родители стали внимательнее подходить к выбору косметики для своих детей: изучать составы и учитывать особенности детской кожи, говорят в компании.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 8