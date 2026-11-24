По словам младшего управляющего директора рейтинговой службы НРА Павла Жолобова, в конце года вероятно краткосрочное увеличение дефицита, вызванное повышенным спросом на наличные средства перед новогодними праздниками. «В 2027 году давление перетока в наличные сохранится, но в меньших масштабах, при этом Банк России обладает широким спектром инструментов предоставления ликвидности»,— говорит он. По его словам, для оперативного фондирования наиболее востребованными остаются сделки репо, в том числе недельные аукционы Банка России и операции между участниками рынка. «Депозиты населения важны как стабильная ресурсная база, облигации позволяют привлечь средства на более длительный срок, но обходятся дороже и имеют определенные барьеры выхода на рынок»,— отмечает Павел Жолобов. В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание, что в целом сегодняшний уровень структурного дефицита ликвидности некритичен, до исторических максимумов ему далеко, но он подталкивает вверх стоимость пассивов, и банкам приходится оптимизировать расходы, снижать маржу. «Впрочем, если учесть, что Банк России прогнозирует по банковскому сектору рекордную прибыль по итогам 2026 года на уровне выше 4 трлн руб., то они себе могут это позволить»,— уверен он.