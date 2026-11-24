Ликвидность утекла в наличность
Дефицит свободных средств у банков достиг 3,3 трлн руб.
За три квартала 2026 года структурный дефицит ликвидности в банковском секторе вырос в 5,5 раза. Рост был во многом спровоцирован гражданами, которые активно выводили средства со счетов в наличные. Чтобы предотвратить потерю ликвидности, банки были вынуждены повышать ставки по вкладам даже на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Перед Новым годом может быть очередное точечное увеличение ставок по вкладам и накопительным счетам, но в следующем году ждать роста уже не стоит.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило обзор банковского сектора за девять месяцев этого года. Согласно ему, дефицит ликвидности стал главным вызовом года — структурный дефицит ликвидности вырос в 5,5 раза, с 0,6 трлн до 3,3 трлн руб. к началу четвертого квартала. В сентябре Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год на 1,6 трлн руб., до 4,0–5,2 трлн руб. Изменение прогноза регулятор объяснил главным образом увеличением спроса на наличные.
Как отмечается в обзоре НРА, перебои в работе мобильного интернета и эквайринга, атаки на инфраструктуру банков и ИТ-компаний побуждают граждан держать запас наличных на случай недоступности платежных сервисов кредитных организаций.
«Введение НДС на банковский эквайринг по ставке 22% стимулирует малый и средний бизнес предлагать клиентам скидки при расчете наличными»,— говорится в документе. Объем наличных средств в обращении к сентябрю достиг 21,9 трлн руб., и Банк России повысил прогноз по приросту наличных денег в обращении в 2026 году на 3,7 трлн руб. (вместо прежней оценки в 1,5–2,1 трлн руб.), до 23,4 трлн руб. НРА полагает, что к концу 2026 года объем наличных в обращении достигнет 24 трлн руб., продемонстрировав ускорение в декабре, когда традиционно увеличивается спрос на наличные в преддверии новогодних каникул.
Чтобы снизить дефицит ликвидности, во второй половине 2026 года банки начали пересматривать условия по депозитным продуктам в сторону повышения. Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка банков по вкладам непрерывно растет с третьей декады июня (12,76%) и к первой декаде ноября увеличилась до 13,31%. За это время ключевая ставка Банка России снижалась два раза с 14,5% до 14%. Кроме того, банки стали активнее занимать средства у регулятора — в результате привлечения у кредитных организаций от ЦБ за девять месяцев выросли на 38%, до 7,7 трлн руб.
Эксперты считают, что структурный дефицит ликвидности продолжит расти до конца года.
По словам младшего управляющего директора рейтинговой службы НРА Павла Жолобова, в конце года вероятно краткосрочное увеличение дефицита, вызванное повышенным спросом на наличные средства перед новогодними праздниками. «В 2027 году давление перетока в наличные сохранится, но в меньших масштабах, при этом Банк России обладает широким спектром инструментов предоставления ликвидности»,— говорит он. По его словам, для оперативного фондирования наиболее востребованными остаются сделки репо, в том числе недельные аукционы Банка России и операции между участниками рынка. «Депозиты населения важны как стабильная ресурсная база, облигации позволяют привлечь средства на более длительный срок, но обходятся дороже и имеют определенные барьеры выхода на рынок»,— отмечает Павел Жолобов. В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание, что в целом сегодняшний уровень структурного дефицита ликвидности некритичен, до исторических максимумов ему далеко, но он подталкивает вверх стоимость пассивов, и банкам приходится оптимизировать расходы, снижать маржу. «Впрочем, если учесть, что Банк России прогнозирует по банковскому сектору рекордную прибыль по итогам 2026 года на уровне выше 4 трлн руб., то они себе могут это позволить»,— уверен он.
Что касается вкладов, то, по мнению экспертов, в следующем году рост ставок по ним замедлится. При этом перед Новым годом, по мнению Павла Жолобова, на фоне увеличения конкуренции за средства клиентов возможны точечные повышения ставок по отдельным вкладам и привлекательные промопредложения по накопительным счетам. «Однако широкого роста ставок ожидать не стоит, банки будут учитывать стоимость фондирования и траекторию ключевой ставки»,— говорит эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 9