Аграриев подкосила маржа
В следующем сезоне сбор пшеницы может сократиться на 6,8–8,3%
В сезоне-2027/28 в России могут собрать 81,7–86,9 млн тонн пшеницы — на 6,8–8,3% меньше, чем в текущем сезоне. Это объясняется падением экспорта и снижением доходности культуры. Мотивация аграриев к выращиванию пшеницы сократилась, они уже начали пересматривать структуру сева.
Валовый сбор пшеницы в России без учета новых регионов в сезоне-2027/28 (продлится с 1 июля 2027 по 30 июня 2028 года) составит 81,7 млн тонн, потеряв 8,3% за год. Такие данные в консенсус-прогнозе приводит Центр ценовых индексов (ЦЦИ). В августе аналитики закладывали рост на 0,6%. С учетом новых регионов сокращение в сезоне-2027/28 может составить 6,8% в годовом выражении, до 86,9 млн тонн.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что при базовой урожайности в 4 тонны с 1 га валовый сбор пшеницы в России может в следующем сезоне сократиться на 0,8–1,2 млн тонн, или на 09–1,4%, до 86,9–87,3 млн тонн. Но эксперт предупреждает, что урожайность может оказаться ниже. «Аграрии будут стремиться сокращать расходы на средства защиты растений и азотные удобрения»,— говорит он. В результате урожайность может снизиться на десятки процентов. В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что в этом году урожай пшеницы ожидается на уровне 92,6 млн тонн. Это обеспечит потребности внутреннего рынка и экспорта. Делать прогнозы там считают преждевременным.
Существенного снижения интереса к выращиванию пшеницы аналитики ждут из-за перебоев с экспортом, говорится в материалах ЦЦИ. Основная проблема — отсутствие отгрузок в портах Азово-Черноморского бассейна, формировавших год назад более половины экспорта.
Согласно S&P Global Energy CERA, морской экспорт пшеницы из России, в основном из портов Балтики, с начала сезона по 27 октября сократился на 43% год к году, до 9 млн тонн. Собеседники S&P Global отмечают, что суда по-прежнему опасаются заходить в порты Черного моря, загрузки зерновых балкеров в портах Азов и Кавказ на ноябрь в расписании нет. Изменение ситуации с экспортом возможно при открытии поставок через Новороссийск.
Минсельхоз США последовательно снизил свой прогноз экспорта российской пшеницы на весь сезон-2026/27 с 46 млн до 39 млн тонн. Текущая оценка предполагает снижение отгрузок за год на 18,9%. Но даже в рамках этого прогноза экспорт остается одним из ключевых каналов сбыта российской пшеницы: за рубеж отправится 40–50% урожая. Перебои с поставками в начале сезона ухудшили экономику аграриев, вынудив их продавать зерно ниже себестоимости. В октябре цены перешли к медленному росту, но все еще заметно отстают от прошлогодних.
Андрей Сизов говорит, что сев озимой пшеницы в России, по предварительной оценке, в этом году сократился к уровню прошлого на 200–300 тыс. га, или на 1–2%. Это, с одной стороны, существенно лучше негативных прогнозов, предполагавших падение до 20%, с другой — значение может оказаться худшим с 2017 года. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке обращает внимание на то, что официальная статистика сева озимых в этом году может быть выше реальной из-за новой политики предоставления субсидий, предполагающих выплаты на каждый гектар площадей.
Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская не исключает, что площадь под пшеницей будет минимальной за последние годы. «Фермеры сокращают площади, потому что "чем больше сеешь, тем больше теряешь"»,— говорит она. Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит, что качественную оценку посевов озимых можно будет провести только весной, учтя запасы влаги в почве. Он напоминает, что у культуры не так много альтернатив с точки зрения севооборота, но часть компаний могут сделать выбор в пользу масличных, сохраняющих более высокую маржинальность. Госпожа Романовская называет еще одной альтернативой зернобобовые — горох и сою. Но у всех культур есть свои плюсы и минусы, предупреждает эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 10