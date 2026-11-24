Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская не исключает, что площадь под пшеницей будет минимальной за последние годы. «Фермеры сокращают площади, потому что "чем больше сеешь, тем больше теряешь"»,— говорит она. Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит, что качественную оценку посевов озимых можно будет провести только весной, учтя запасы влаги в почве. Он напоминает, что у культуры не так много альтернатив с точки зрения севооборота, но часть компаний могут сделать выбор в пользу масличных, сохраняющих более высокую маржинальность. Госпожа Романовская называет еще одной альтернативой зернобобовые — горох и сою. Но у всех культур есть свои плюсы и минусы, предупреждает эксперт.