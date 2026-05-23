Главные новости за 18 – 22 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

На суде по делу экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова не нашли потерпевшего. Разбирательство близится к завершению.

Саратовский «король шаурмы» Орхан Алиев, почему молодые сотрудники не хотят общаться с гостями и как бизнес выживает в 2026 году.

Мэрия Саратова ищет перевозчиков для маршрутов №9А и №9Б за 17 млн руб.

В Саратовской области все дети-сироты из очереди получат квартиры в 2026 году. Также сирот обяжут написать заявление на получение жилья.

ВС отказал супруге экс-депутата Курихина из Саратова в пересмотре дела о налогах.

Саратовскому военкомату дали отсрочку на ремонт памятника «Модерн» до 2031 года.

В Саратовской области ветеранам СВО заплатят за устройство в сельское хозяйство.

В Саратове на выборах запретили использовать цифрового Владимира Жириновского.

Саратовская область задолжала более 46 млрд руб.

Ремонт оперного театра в Саратове может подорожать еще на 2 млрд руб.

В Саратове на реконструкцию Славянской площади потратят почти 795 млн руб.

В Саратовской области меняются правила выдачи пособий на детей.

Саратов и Волгоград стали лидерами по лесовосстановлению и агроуходу в 2026 году.

Саратовский губернатор оштрафовал четырех министров за низкие целевые показатели.

Волгоградская область

Волжский горсуд изучит дело экс-судьи из Краснодара Рустема Трахова.

Суд в Волгограде изменил меру пресечения журналисту Алексею Серовому. Его коллегу Виталия Кошелева оставили в СИЗО на месяц.

В Волгограде введут штрафы для кикшеринга за неправильную парковку самокатов.

Суд в Волгограде изменил основание увольнения осужденного экс-замглавы Городищенского района.

Строительство отделения ядерной медицины за 2 млрд стартовало в Волгограде.

Пензенская область

Суд отменил продажу активов пензенского завода имени Фрунзе самарскому «Поладу». Апелляция подтвердила взыскание с покупателя 153 млн руб.

Суд в Пензе вынес приговор экс-главе городского управления культуры Вере Фейгиной за взятку, которую она хотела раздать сотрудникам из благих намерений.

Пензенская область разыграла 17 автобусных маршрутов почти за 96 млн руб.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко получил заместителя по СВО и теробороне.

Пензенский министр пообедал в больнице после критики главы Совфеда Матвиенко.

Под Пензой за 1,2 млрд руб. ликвидируют свалку химоружия рядом с водохранилищем.

Пензенский губернатор попросил у Совфеда 16,6 млрд на новую канализацию.

Астраханская область

В Астрахани завершилась регистрация кандидатов праймериз Единой России.

Астраханскую нефтекомпанию «Вязовское» не ликвидируют после банкротства.

Астраханская облдума добивается субвенций на подкачку воды в пересыхающие водоемы.

Содержание паромов и наплавных мостов в Астраханской области оценили в 400 млн руб.

Чиновникам Астрахани купят четыре китайских кроссовера за 10 млн руб.

Астраханским чиновникам разрешили составлять протоколы о нарушениях.

Астраханская область и Гуджарат расширяют партнерство в судостроении и фармацевтике.

Прокуратура оспорила мягкий приговор экс-замглавы астраханского минстроя.

