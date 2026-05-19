Пензенский губернатор попросил у Совфеда 16,6 млрд на новую канализацию

В 16,6 млрд руб. оценили реконструкцию очистных сооружений канализации Пензы. Горводоканал уже разработал проектно-сметную документацию на строительство новых объектов производительностью более 265 тыс. кубометров в сутки. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил на заседании Совфеда.

Фото: t.me / omelnichenko

Глава региона рассказал, что первую очередь очистных сооружений в Пензе ввели в эксплуатацию в 1972 году, вторую — в 1986 году. Сейчас объекты не соответствуют современным требованиям экологии. По словам господина Мельниченко, только 13% сточных вод доводится до нормативов. Более 70 млн кубометров стоков сбрасывается в реку Суру, чье загрязнение в Пензе угрожает Мордовии, Чувашии, Нижегородской области и Марий Эл. «Мы решаем задачу поэтапно, привлекая в том числе внебюджетные источники финансирования. За 5 лет на эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, до 2030 года планируем привлечь еще не менее 4 миллиардов», - рассказал губернатор.

На данный момент проектная документация на реконструкцию пензенских очистных сооружений находится в госэкспертизе. Ее заключение планируется получить в июле. Как сообщил глава региона, региональных средств не хватит на модернизацию объектов канализации. «Поэтому я прошу здесь поддержки, прошу поддержать наше предложение о включении объекта в федеральный проект ’Вода России’», — заявил на заседании СФ Олег Мельниченко.

В Пензенской области требуется заменить 32% сетей водоснабжения, больше половины сетей водоотведения — 793 км труб, а также 32% сетей теплоснабжения. По предварительным оценкам, на эти цели необходимо более 90 млрд руб.

