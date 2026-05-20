В Саратове на выборах запретили использовать цифрового Владимира Жириновского

На заседании Саратовской областной думы заместитель председателя Сергей Овсянников (ЕР) сообщил, что 2 мая текущего года в федеральное законодательство были внесены изменения в законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Соответствующие поправки требуется внести и в региональные законы. Причем это нужно сделать до начала избирательной кампании, то есть до назначения муниципальных выборов. Так, в законы области о выборах и референдумах необходимо исключить из обязанностей глав местных администраций представление сведений об избирателях, участниках референдума для составления соответствующих списков, потому что эти сведения будут формироваться с использованием ресурса ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Овсянников

Фото: Саратовская областная Дума Сергей Овсянников

Фото: Саратовская областная Дума

Также вводится запрет на использование в агитационном материале изображения образа или воспроизведения голоса человека, в том числе вымышленного и(или) умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Упрощается процедура публикации финансовых отчетов и предвыборных программ.

Докладчику поступил вопрос от коммунистов: депутаты этой фракции использовали образ народного героя Ильи Муромца. Не являются ли вводимые поправки методом борьбы с представителями других фракций?

Господин Овсянников ответил, что все партии, избирательные объединения ставятся в одинаковые условия, поэтому особого избирательного отношения к позиции или к действиям КПРФ не предусмотрено.

Также парламентариев интересовало, какие меры примут в отношении нарушителей.

«В данном законопроекте не предусмотрено каких-то последствий, надо руководствоваться другими нормативно-правовыми актами, федеральными законами»,— ответил докладчик.

В своем выступлении по рассматриваемой законотворческой инициативе депутат Денис Буланов (КПРФ) отметил, что это «какая-то законодательная забава»: по мере приближения выборов «в очередной раз рихтовать выборное законодательство». То наблюдателей убрали, а теперь партии лишают возможности использовать образы, которые глубоко укоренены в истории России, в истории Советского Союза. По его мнению, поправки в законодательство создают неравные права. Коммунисты лишаются права использовать значимые исторические фигуры — Сталина, Ленина, многих других известных руководителей советского периода. В качестве примера он привел и партию ЛДПР, которая лишается возможности использовать образ Владимира Жириновского. На его взгляд, перекос наблюдается в сторону одной партии, которая позволяет лицам старше 18 лет выступать в качестве образов, которые могут агитировать за партию. Теперь любой известный человек, будь то актер, художник, спортсмен, может агитировать за единороссов.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) согласился, что законопроект неоднозначный, но подчеркнул, что у его партии нет вымышленных героев. Есть символы, и один из них — Владимир Жириновский.

При этом его однопартийцы понимают ответственность, что именно они отвечают за сказанное и за то, что делают для собственных избирателей.

Фракция ЛДПР поддержала этот законопроект, считая, что он отвечает современным реалиям и нужно следовать букве закона.

«Наступает момент, когда хватит уже въезжать на плечах бывших лидеров, представителей тех или иных партий, надо самостоятельно перед избирателями нести ответственность»,— подытожил господин Денисенко.

Депутат Юлия Литневская (ЕР) поддержала выступление своего коллеги от партии ЛДПР и подчеркнула, что оппозиционная фракция однозначно поддерживает эти изменения, направленные на обеспечение равных прав всеми участниками избирательного процесса.

А затем привела поговорку о блохе, которая сидит на шее у жирафа и чувствует себя на высоте. Но правильнее было бы самим депутатам отвечать перед своими избирателями, высказалась госпожа Литневская. Ее поддержали однопартийцы.

Коммунист Сергей Шитов отметил, что подобные изменения законодательства тормозят прогресс и возвращают в прошлое. Если следовать этой логике, то пора выпускать черно-белые листовки вместо цветных.

«Готовы поспорить, в следующем году, к следующим выборам опять мы здесь будем обсуждать какие-то запреты», — заметил депутат. — «Мы в этом участия принимать не хотим, чтобы так извращаться над выборами».

Единороссы в ответ заявили, что вводимые меры, наоборот, отвечают современным запросам участников избирательного процесса, в том числе безопасности, а также достоверности, доступности информации.

После дискуссии четверо депутатов проголосовали против изменения законодательства, один воздержался, а остальные поддержали.

Татьяна Смирнова