Суд в Волгограде изменил основание увольнения осужденного экс-замглавы Городищенского района
Дзержинский районный суд Волгограда изменил основание увольнения экс-замглавы Городищенского района Анатолия Торгашина с инициативы работника на увольнение в связи с утратой доверия. Иск с таким требованием подал прокурор района, указав, что коррупционное правонарушение влечет именно такую меру ответственности.
Анатолий Торгашин занимал должность заместителя главы района с марта 2022 года. 22 января 2025 года он был уволен с муниципальной службы по собственному желанию. В ноябре 2025 года суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. за получение взятки 100 тыс. руб., злоупотребление и превышение должностных полномочий.
Согласно материалам дела, чиновник подписал фиктивные документы по муниципальному контракту на благоустройство площади и перечислил подрядчику средства до фактического выполнения работ. Прокуратура отметила, что подобные действия являются коррупционным правонарушением, что требует увольнения в связи с утратой доверия, а не по инициативе сотрудника.
Суд обязал администрацию Городищенского района внести сведения об увольнении в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Анатолий Торгашин должен предоставить бывшему работодателю трудовую книжку для внесения соответствующей записи. Решение суда не вступило в законную силу.
Известно также, что в 2023-2024 годах чиновник незаконно увеличил размер аванса по госконтракту на строительство блочно-модульной котельной с 1 до 50%. В результате подрядчик, внесенный в реестр как недобросовестный, получил более 63 млн руб. Обязательства по контракту выполнены не были.