Саратовский губернатор оштрафовал четырех министров за низкие целевые показатели
В Саратовской области штрафные санкции по итогам своей работы получили четыре министра. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в ходе постоянно действующего заседания.
Роман Бусаргин объявил о штрафных санкциях в отношении 4 министров
Фото: Правительство Саратоской области
Губернатор отметил, что уровень средней зарплаты в ответственной сфере — это один из самых значимых показателей для каждого министра. Так, целевые показатели на год по этому параметру не достигли министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, министр цифрового развития и связи Владимир Старков, министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. Их, по словам господина Бусаргина, ждут дисциплинарные взыскания и понижение зарплаты.
Министра дорожного хозяйства Федора Котельникова также коснутся штрафные санкции. В его сфере не был достигнут целевой показатель по снижению смертности и травматизма в ДТП. «Очевидно, что с вашей стороны предпринято недостаточно мер в этом направлении. Мы подробно обсуждали данный вопрос на расширенном стратегическом совещании, и, предупреждаю, что, если весь комплекс мер не будет реализован, последуют решения гораздо жестче, чем урезание зарплаты», — заявил губернатор.