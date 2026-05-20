Центральный райсуд Волгограда продлил арест журналисту Виталию Кошелеву на месяц

Волгоградскому журналисту Виталию Кошелеву продлили арест до 23 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Его вместе с коллегой Алексеем Серовым подозревают в вымогательстве 1,2 млн руб. у главврача одной из городских поликлиник за нераспространение порочащих сведений в анонимном Telegram-канале «Волгоградские слухи» и клевете (п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Арест волгоградскому журналисту Виталию Кошелеву продлен до 23 июня

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Уголовное дело в отношении журналистов было возбуждено в конце марта 2026 года. Мужчин отправили в СИЗО. Следствие полагает, что фигуранты использовали администрируемый ими интернет-ресурс для шантажа медработника. Господа Кошелев и Серов целенаправленно размещали публикации, порочащие честь и достоинство женщины и ее близких.

Позже журналисты потребовали более 1,2 млн руб. от главврача за нераспространение этих сведений. Для демонстрации своих возможностей они удалили одну из публикаций.

Сегодня Центральный райсуд Волгограда продлил Виталию Кошелеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Постановление в законную силу не вступило. Ранее защита фигуранта подала апелляцию, где просила заменить СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий. Однако Волгоградский облсуд отклонил ее.

Второй подозреваемый по делу, Алексей Серов, был помещен под домашний арест до 23 мая. На допросе он признал вину. Ранее, в марте, по этому же делу задержали общественного деятеля Константина Глушенка.

Марина Окорокова