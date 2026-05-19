Строительство отделения ядерной медицины за 2 млрд стартовало в Волгограде

Строительство нового отделения радионуклидной терапии и диагностики на базе областного клинического онкодиспансера начато в Волгограде на ул. им. Землячки, 76а. Об этом сообщили в администрации региона.

Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал начало работ. Уже выполнена заливка первого бетона в фундамент. Завершение объекта запланировано на 2028 год. Согласно данным ЕИС «Закупки», стоимость контракта на строительство отделения «ядерной медицины» превышает 2 млрд руб. Работы ведет группа компаний «ЕКС» из Ярославля. Контракт с ней был заключен в апреле этого года.

Новое отделение площадью 6,4 тыс. кв. м включит циклотронно-радиохимический комплекс, отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии, а также административный блок и инженерную инфраструктуру (контрольно-пропускной пункт, котельную, очистные сооружения и др.).

В 2023 году на базе диспансера уже открыт радиологический корпус с шестью лучевыми ускорителями для проведения терапии. С 2019 года также построен лечебно-консультативный центр, создана сеть из 14 центров амбулаторной онкопомощи, модернизированы основные подразделения.

АО «Группа компаний „ЕКС“» зарегистрировано в Ярославле в июне 1994 года. Офис компании находится на ул. Новочеремушкинской, 65 в Москве. ЕКС занимается проектированием и строительством объектов для городской среды, модернизацией социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализацией нацпроектов. Из сданных проектов: литейный комплекс «Газпрома» в особой экономической зоне «Узловая», президентский лицей на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи, третья продольная магистраль в Волгограде и другие. Гендиректором и учредителем ЕКС указан Алексей Власов. ГК имеет сейчас три дочерние фирмы: ООО «Современные перинатальные технологии» в Санкт-Петербурге, ООО «ЕКС Девелопмент» и ООО «ЕКС Информ» в Москве. Выручка ГК в 2025 году составила 260 млрд руб., чистая прибыль превысила 6,5 млрд руб., указано в отчетности на портале центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

