В Саратове на реконструкцию Славянской площади потратят почти 795 млн рублей

В бюджет Саратовской области решено внести изменения. На заседании комитета по бюджету, налогам и собственности обсуждали, какие средства следует направить на реконструкцию района Славянской площади и театра оперы и балета.

Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что изменения в бюджете носят точечный характер и направлены на решение отдельных социально значимых задач при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. На продолжение реконструкции района Славянской площади в Саратове предусматриваются средства на выкуп земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в сумме 794,4 млн руб.

Также для заключения контракта на завершение работ по основным строительным конструкциям здания театра оперы и балета запланировано 351,9 млн руб. Минфин России списал задолженность Саратовской области по федеральным бюджетным кредитам (1,5 млрд руб.), что позволяет снизить верхний предел госдолга области. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета останутся без изменений и являются следующими: доходы — 194,8 млрд руб., расходы — 224,3 млрд руб., дефицит — 29,5 млрд руб.

Депутатов интересовали сроки расселения Славянской площади: действительно ли удастся это сделать до конца года. В минстрое пояснили, что эти средства планируется потратить до конца года, потому что судебная работа уже ведется, получены судебные решения по исковым заявлениям.

Татьяна Смирнова