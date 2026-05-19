В Саратовской области меняются правила выдачи пособий на детей

В Саратовской области пособия на детей будут получать те, кто прожил в России не менее пяти лет, за некоторыми исключениями. Соответствующий законопроект рассматривался в областной думе на заседании комитета по социальной политике.

Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов сообщил, что в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 20 февраля текущего года внесены изменения, которые вступят в силу с 1 апреля 2027 года. В новой редакции устанавливаются требования о действительных сроках проживания, статусе гражданина РФ для получения права на ежемесячное пособие по уходу и воспитанию ребенка.

Есть определенные категории, на которые не распространяются требования о пятилетнем сроке проживания, а именно: приобретшие гражданство по рождению в РФ, в результате признания гражданином России, участники программы по добровольному переселению соотечественников, участники СВО, члены их семей, ветераны боевых действий.

Все эти изменения необходимо зафиксировать в региональном законодательстве. Законопроект вынесли на рассмотрение на ближайшее заседание думы.

Татьяна Смирнова