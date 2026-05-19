Ремонт оперного театра в Саратове может подорожать еще на 2 млрд рублей

В Саратове на Театр оперы и балета выделяют почти 352 млн руб. В областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности заслушали выступление о поправках, которые вносят в бюджет, и выяснили, что на эти средства завершат только первую часть работ.

Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве правительства Саратовской области Валерий Пруцков подтвердил депутатам, что Театру оперы и балета выделили почти 352 млн руб. на «сохранение ОКН».

Он объяснил, что во время консервации они параллельно делали инструментальное обследование. Все работы по театру разделили на 2 части. Первая часть — это закончить все работы по основным строительным конструкциям. А именно: закончить устройство сцен, монолитные плиты перекрытия, смонтировать связи, купол, новую кровлю и закончить работы по колоннам. То есть центральную часть восстановят, воссоздадут в первоначальном виде.

Также проведут работы по основному зданию. Это: отремонтируют строительные конструкции купола и арок зрительного зала, усилят аварийные участки, кирпичные стены, оконные и дверные проемы, отремонтируют опорные и стыковочные узлы железобетонного каркаса по этажам и многое другое.

Когда закончат все основные работы по конструктиву здания, начнут второй этап — реставрацию и отделку, работы по фасаду, благоустройство здания. На это нужно, по словам господина Пруцкова, еще более 2,5 млрд руб. Этих средств пока нет, вопрос прорабатывают региональное правительство и федеральное ведомство.

Первую часть, строительную, на которую сейчас выделяют почти 352 млн руб., планируют закончить до конца года. А следующий этап зависит от того, выделят ли транши в 2027 году. Если выделят достаточно средств, второй этап закончится в 2027 году или перейдет на 2028 год. Заранее ничего по этому поводу сказать не могут.

Татьяна Смирнова